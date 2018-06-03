В майском указе президента РФ поставлен целый ряд задач по улучшению состояния окружающей среды, в том числе в крупных промышленных центрах. Они сформулированы в соответствии с положениями Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты РФ".

Согласно закону, с 1 января 2019 года предприятия, промышленные выбросы которых превышают предельно допустимые нормативы, обязаны модернизовать свои системы очистки согласно новым стандартам. В результате с 2019 года на экологичные технологии должны перейти 300 предприятий, а с 2021 года это должны будут сделать все производства с высокой категорией риска для окружающей среды.

"Составлен список наиболее экологически опасных объектов, которые должны первыми попасть под новое технологическое нормирование негативного воздействия на окружающую среду, - поясняет первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. - Эти компании должны начать активно инвестировать в технологическое перевооружение для соответствия новому экологическому регулированию".

Основные экологические принципы предотвращения загрязнения окружающей среды останутся неизменными. А это снижение количества отходов при производстве, повторное использование водных ресурсов в замкнутом или полузамкнутом цикле с их очисткой, высокотемпературное дожигание выбрасываемых промышленных газов с улавливанием сажи, очистка и использование твердых промышленных отходов, их безопасная утилизация, а также правильное обращение с полигонами ТПО.

Многие промышленные предприятия уже начали модернизацию своих производств. Так, крупнейшую в Свердловской области электростанцию Рефтинскую, работающую на высокозольном экибастузском угле, оснастили системой сухого золошлакоудаления, обновили один из пяти энергоблоков мощностью 300 МВт, установили современные рукавные фильтры. Новые технологии очистки позволили сократить выбросы золы в атмосферу на 95 процентов, выбросы оксида азота - на 40. В модернизацию станции собственник вложил 250 миллионов евро.

Глубокая модернизация производства идет и на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле. В апреле этого года там запустили новую доменную печь производительностью 2,5 миллиона тонн чугуна в год, в ее строительство было инвестировано более 190 миллионов долларов.

Основная причина загрязнения окружающей среды не в качестве очистных систем, а в их избирательном использовании или игнорировании стандартов

Печь стала одной из самых экологически чистых в России: 5,8 тысячи рукавных фильтров позволяют улавливать практически всю пыль из выбросов и возвращать ее на новый производственный цикл. Степень очистки воздуха выросла в 2,5 раза. На комбинате заверяют, что бурый дым, который клубами валил из заводских труб в последние годы, тагильчане больше не увидят. Сейчас на предприятии начали капитальный ремонт еще одной гигантской печи - домны № 6.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, за счет мер экологической модернизации, которые внедряют крупные промышленные предприятия области, выбросы в атмосферу снизились на 17%, в воду - на 20%.

"Мы всецело поддерживаем подобные проекты технического перевооружения, - отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. - Областное правительств подписало с крупными предприятиями "дорожные карты" по выполнению условий экологической безопасности. Я уверен, мы их реализуем".

В Карабаше Челябинской области, который еще десять лет назад считался одним из самых грязных городов в стране, будет снесена дымоходная труба металлургического цеха медеплавильного предприятия. Технология, на которую перешел завод, позволяет работать без нее: на производстве установили три новых конвертера с газоплотными напыльниками, внедрили систему газоочистки. Металлургические газы теперь не выбрасывают в воздух, а улавливают и утилизируют. В целом с 2004 года компания - владелец предприятия вложила в модернизацию более 18 миллиардов рублей, это позволило в 20 раз сократить объем выбросов при пятикратном увеличении производства черновой меди.

А в Ленинградской области нашли способ предотвращать попадание в атмосферу угольной пыли. В регионе уголь не добывают, но здесь работает порт Усть-Луга, где находится специализированный угольный терминал. Сюда по железной дороге доставляют уголь, чтобы потом перегрузить его на суда и отправить в пункты назначения. Недавно на предприятии появились две новые станции, с помощью которых уголь из вагона подают сразу на судно, минуя склад. Такая технология способствует снижению пылеобразования. А в местах пересыпки с конвейера на конвейер действуют аспирационные установки, которые очищают воздух. Всего на предприятии 26 таких установок, которые способны пропускать через себя 740 кубометров воздуха в час.

Кроме того, для уборки на терминале используются специализированные вакуумные установки, работающие по принципу пылесоса, а угольные штабели орошаются из 48 водяных пушек, которые расположены по периметру склада. Все стоки с территории терминала направляются на очистные сооружения. Два года назад они были реконструированы. Вода проходит несколько степеней очистки, включая нанофлотацию и обработку ультрафиолетом.

Инвестиции в аспирацию, систему водяного пылеподавления на станции разгрузки вагонов, а также реконструкцию канализационных очистных сооружений превысили 200 миллионов рублей. Средства немалые, но позитивный результат не заставил себя ждать. Так, в первом квартале 2018 года независимая экологическая лаборатория зафиксировала, что концентрация пыли в воздухе на границе защитной зоны на 40 процентов ниже нормативов. А на промышленной площадке пыли оказалось на четверть меньше разрешенных показателей. В стоках, прошедших через все степени очистки, содержание взвешенных веществ оказалось в два раза ниже предельно допустимой концентрации.

"Большинство предприятий на сегодняшний день вложили средства в дорогостоящее оборудование по очистке воздуха, промышленных стоков и т.п., но исполняют ли они природоохранное законодательство и придерживаются ли соответствующих нормативов - другой вопрос, - говорит Владимир Гутенев. - Основная причина загрязнения окружающей среды не столько в качестве очистных систем, сколько в их избирательном использовании или даже в игнорировании существующих требований и стандартов".

Переход на новые экологические стандарты должен не только помочь внедрению новых технологий, но и сформировать новые правила, по которым будут действовать регуляторы, а также обеспечить неотвратимость исполнения новых законодательных норм.

Рейтинги

По данным всемирного Индекса экологической эффективности Йельского университета, который учитывает показатели нагрузки на окружающую среду и рационального использования природных ресурсов, в 2016 году Россия заняла 3-е место из 180 возможных. Она улучшила свои показатели за два года, прошедшие с момента публикации предыдущего рейтинга, сразу на 41 строчку. По мнению экспертов, после перехода на новые экологические стандарты у России есть шансы подняться в этом рейтинге значительно выше.