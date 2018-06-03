Новости

Лавров: РФ и Китай одобрят пакет договоренностей после визита Путина 21:35
Разлив нефтепродуктов произошел в Татарстане 21:03
В Ленобласти загорелся музей-заповедник 20:22
Президент Филиппин предложил спецдокладчику ООН отправиться "к черту" 19:55
Нойштедтер шокирован непопаданием в состав сборной России на ЧМ-2018 19:51
Адвокат Вышинского сообщил об ограблении его квартиры в Киеве 19:41
В ЯНАО чиновника арестовали за взятку иномаркой 19:15
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности на 4 июня 19:06
От рака умер актер из "Побега из Нью-Йорка" Фрэнк Даблдей 18:45
В результате стрельбы в берлинском соборе ранен полицейский 18:34
Председатель Нацсобрания Гвинеи выступил за активизацию сотрудничества с РФ 17:50
Старейшей российской пенсионерке исполнилось 129 лет 17:41
В Москве ненадолго похолодает 17:39
Поклонскую возмутила поездка княгини Романовой по Крымскому мосту 17:29
Вайнштейна обвинила в насилии актриса из "Неприятностей с обезьянкой" 17:21
В Индонезии ждут визита Путина в ноябре нынешнего года 17:19
Семьи жертв нападения на храм в Грозном получили по миллиону рублей 17:19
Российские пловцы переплыли Керченский пролив 16:46
Три тысячи человек эвакуировали из задымленного ТЦ в Уфе 16:43
Стала известна дата выхода нового сезона "Лучше звоните Солу" 16:25
Лондон сделает новые предложения по Brexit к саммиту ЕС в июне 16:21
Названы дата и место похорон режиссера Томошевского 15:50
Назван окончательный состав сборной России на чемпионат мира 14:59
В Коми полиция прогнала медведя с детской площадки 14:43
Госдума: Финляндии отчасти удалось избежать антироссийских санкций 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
03.06.2018 21:35
Рубрика: В мире

Лавров: РФ и Китай одобрят пакет договоренностей после визита Путина

Текст: Игорь Дунаевский

Россия и Китай одобрят пакет договоренностей во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Поднебесную на следующей неделе. Об этом в воскресенье рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И, состоявшейся на полях министерской встречи БРИКС в Претории.

Фото: Константин Завражин/РГ
В Китае назвали самые положительные черты Владимира Путина

Министр напомнил, что государственный визит президента России в КНР состоится накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао (9-10 июня).

"Мы, по-моему, имеем очень хороший пакет договоренностей, который будет одобрен", - сказал Лавров. Он отметил, что Россия рассчитывает на дальнейшее развитие внешнеполитической координации с КНР, в том числе предложив "сверить часы перед завтрашним заседанием глав МИД стран БРИКС".

Главное сегодня

НАК опубликовал видео ликвидации главаря террористов в Дагестане
Россия может вернуться к выпуску тяжелых самолетов Ан-124 "Руслан"
Вице-канцлер Австрии: Для ЕС настало время отменить санкции против РФ
В Москве дан официальный старт избирательной кампании по выборам мэра
Украинский Су-25 пролетел в 10 метрах над пляжем в Запорожье