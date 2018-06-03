Лавров: РФ и Китай одобрят пакет договоренностей после визита Путина

Россия и Китай одобрят пакет договоренностей во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Поднебесную на следующей неделе. Об этом в воскресенье рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И, состоявшейся на полях министерской встречи БРИКС в Претории.

Министр напомнил, что государственный визит президента России в КНР состоится накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао (9-10 июня).

"Мы, по-моему, имеем очень хороший пакет договоренностей, который будет одобрен", - сказал Лавров. Он отметил, что Россия рассчитывает на дальнейшее развитие внешнеполитической координации с КНР, в том числе предложив "сверить часы перед завтрашним заседанием глав МИД стран БРИКС".