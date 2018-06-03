Создание лесных питомников может стать обязательным для лесозаготовителей.

Это стало одним из первых заявлений нового министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. Древесину в России заготавливают на 950 тысячах гектаров, еще 150 тысяч вырубается каждый год при размещении инфраструктурных объектов и переводе земель лесного фонда в иные категории. И если в первом случае лесовосстановление обязательно, то при строительстве дорог, трубопроводов или ЛЭП - нет. Всего в год восстанавливается лишь около 20 процентов от объема заготовок.

В Госдуме лежит законопроект о "компенсационных лесах", который вводит принцип полного восстановления лесов, в том числе при рубках в рамках инфраструктурных проектов. В Рослесхозе надеются, что он не просто будет принят в этом году, но и заработает. Однако этого мало, для наращивания темпов лесовосстановления требуется развитая система лесосеменных центров - сейчас их всего пять. Как анонсировал на ПМЭФ-2018 глава минприроды, будет создано еще шесть за счет инвесторов, федерального и региональных бюджетов. Обязательным планируется сделать и участие в этом лесозаготовителей.

С момента передачи в 2007 году полномочий по организации и обеспечению воспроизводства лесов регионам государственное участие в процессе сократилось до контроля и надзора в этой сфере. "Около 80 процентов общего объема работ по воспроизводству выполняет бизнес, хотя в 2008 году эта доля составляла всего 45 процентов. За десять лет в три раза увеличилось количество организаций, выполняющих эти работы, рубку с целью заготовки осуществляют около пяти тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - рассказали "РГ" в Рослесхозе.

В 2017 году лесовосстановление выполнено на площади 968,2 тысячи гектаров. Это на 125,5 тысячи больше, чем в 2016 году. По данным "Гринпис России", приличные результаты лесовосстановления достигаются в некрупных малолесных регионах, которые смогли сохранить основной профессиональный костяк лесного хозяйства. Например, в Татарстане, Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях, улучшается ситуация с лесовосстановлением в Подмосковье.

Не уложились в запланированные параметры в прошлом году 10 регионов - Республика Марий Эл, Забайкальский край, Калининградская, Мурманская, Псковская, Оренбургская, Курганская, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО - Югра, Еврейская АО.

"Причины различны - не только погодные условия, но и обеспеченность посадочным материалом, и несвоевременно заключенные госконтракты, и реорганизация региональных учреждений в лесокультурный период", - пояснили в Рослесхозе. Бизнес, который арендует лесные территории, не только не проводит необходимое лесовосстановление, но и сам нередко провоцирует лесные пожары, чтобы скрыть последствия некачественной работы.

С момента передачи полномочий по воспроизводству лесов регионам государственное участие сократилось до контроля и надзора

"Чтобы заново восстановить вырубленные территории, необходимо потратить в среднем около 100 лет. Компании возвращают в лесной фонд арендованные лесные участки уже через 5-7 лет. За этот период арендатор тратит значительные суммы по уходу за молодым лесом, что для него экономически невыгодно: прибыль можно получить только через 100 лет, а срок аренды - 49 лет. Поэтому арендатор после рубок предпочитает уйти от ответственности - либо обанкротить предприятие, либо провести лесовосстановление только на бумаге", - сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Полоть, как огород

Эффективное воспроизводство лесов включает в себя несколько этапов. Начинается все с подготовки почвы на вырубке и посадки молодого леса или содействия естественному возобновлению - сохранения подроста или создания условий для его появления. На искусственное лесовосстановление приходится около одной пятой от всей площади, остальное - содействие естественному возобновлению. На практике это чаще всего означает оставление вырубок на произвол судьбы - они зарастают каким-нибудь лесом сами.

Но за лесовосстановлением надо следить - рубки ухода должны защитить медленно растущие ценные сеянцы или подрост от быстро растущих нежелательных деревьев и кустарников. В большинстве регионов этот период занимает 20 лет. Если за молодым лесом правильно не ухаживать, он просто погибнет. Законодательство жестко регулирует только начальные стадии лесовосстановления - до так называемого "отнесения к землям, занятым лесными насаждениями", которое в большинстве случаев происходит в возрасте 7-10 лет. К этому же периоду относится создаваемая сейчас система государственного мониторинга воспроизводства лесов. Однако в этом возрасте еще рано судить об успехе лесовосстановления, а если забросить посадки на произвол судьбы, они в большинстве случаев уступят место той "дикой" растительности, которая появилась бы на вырубках и так. "К сожалению, в подавляющем большинстве случаев, а в таежной зоне практически всегда, так и происходит. Поэтому лесовосстановление сейчас представляет собой сизифов труд - тяжелый, дорогой, но практически безрезультатный", - говорит руководитель лесного отдела "Гринпис России" Алексей Ярошенко.

Саженцы гибнут

К сожалению, до сих пор возникают сложности по выращиванию посадочного материала. В 2010 году правительство выделило субсидии на строительство пяти лесных селекционно-семеноводческих центров - в Республике Татарстан, Алтайском крае, Архангельской, Ленинградской и Воронежской областях. В девяти регионах работают тепличные комплексы по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, из них три (в Коми, Псковской и Иркутской областях) построены за счет бизнеса. Ежегодно количество такого посадочного материала увеличивается: с 11 миллионов в 2011 году до 53 миллионов - в 2017-м. Но в регионах зачастую используется некачественный материал, вследствие чего большинство молодых саженцев гибнут уже в первые годы. "Лесные арендаторы проводят восстановление лесов "для галочки". Поэтому на месте срубленной деловой древесины (ель, сосна и др.) и погибших саженцев вырастают малоценные деревья, которые не могут быть использованы как строительный материал (осина, орешник, береза и др.). В некоторых регионах с начала 1970-х годов площадь хвойных лесов сократилась в два раза. Если эта тенденция продолжится, то Россия через 50 лет может остаться вовсе без деловой древесины", - полагает Дмитрий Миронов.

Лесничий в дефиците

В 2016 году был принят Федеральный закон № 218-ФЗ, усиливающий ответственность лесных арендаторов. Отчеты арендаторов в сфере лесопользования должны быть дополнены фотофиксацией и данными дистанционного зондирования земли, публичными и бесплатными. Это позволит достоверно оценить фактическую работу по лесовосстановлению. "Закон увеличил ответственность за нарушение требований лесного законодательства о воспроизводстве лесов и лесоразведении: штраф в 5-10 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических - 200-300 тысяч. Однако закон не может быть применен, так как правительство до сих пор не разработало подзаконные акты", - констатирует Дмитрий Миронов.

Кроме того, для качественного контроля не хватает лесничих (инспекторов лесного надзора), их всего 40 тысяч - на каждого приходится до 30 тысяч гектаров леса. Такую площадь один человек физически не может постоянно держать под контролем. "Заменить уходящих старых специалистов просто некем. Выпускники профильных вузов не идут работать в лес при существующем уровне оплаты труда", - резюмирует Алексей Ярошенко. В результате в стране нет достоверной информации о состоянии лесов, без которой невозможно грамотно управлять одним из главных богатств страны.