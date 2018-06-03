Лондон сделает новые предложения по Brexit к саммиту ЕС в июне

Великобритания к ближайшему саммиту Евросоюза выдвинет новые предложения по условиям Brexit. Об этом министр внутренних дел страны Саджид Джавид рассказал в интервью телеканалу BBC.

По его словам, британский премьер-министр Тереза Мэй представит к саммиту "набор отличных предложений, которые найдут положительный отклик у коллег в Европе". Существенных корректировок курса по Brexit, который Лондон уже обозначил ранее, не ожидается. Документ с предложениями по условиям выхода из состава Евросоюза будет предварительно опубликован.

Пока между Брюсселем и Лондоном сохраняются разногласия по условиям Brexit, в том числе в плане определения будущего таможенного режима между Великобританией и государствами ЕС. По словам Джавида, британское правительство в целом рассчитывает согласовать спорные позиции, но готово и к сценарию выхода без достижения итоговых договоренностей с Евросоюзом.