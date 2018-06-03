Лукашенко назвал недоумками тех, кто делит Победу

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал недоумками тех, кто пытается "приватизировать Победу в Великой Отечественной войне". Таким образом он отреагировал на критические публикации в российской прессе.

"Нам делить Победу - это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту дележку", - приводит слова белорусского лидера агентство Белта.

Лукашенко намекнул, что всем известно, "откуда эта дележка пошла".

Соответствующее заявление президент сделал на территории Брестской крепости, где возложил цветы к Вечному огню. Президент Беларуси добавил, что этот памятник истории - общая святыня для многих народов, которые плечо к плечу воевали в Великой отечественной войне против фашизма.

"Недоумки. Не знают ситуации или не интересуются. Нельзя этого делать. Я это говорю в этих стенах, где погибли все. Это объединяющая Победа", - констатировал Лукашенко.