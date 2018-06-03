Чудо - это то, что происходит вдруг, когда, как говорится, "его совсем не ждешь". Потому что, если ждешь и приближаешь, то это уже победа называется. Правда, нередко так бывает, что победа одних - это чудо для других.

Это я к чему? Звонят тут пару дней назад и говорят вежливо: "Андрей Маркович, не хотите ли стать членом жюри суперфинала конкурса "Живая классика"? "Отчего ж нет, - отвечаю. - С радостью".

Потому что понимаю: это суперфинал суперконкурса. "Живая классика" - это когда молодые люди от десяти до семнадцати лет читают прозу. Конкурс проводится в седьмой раз, и в этом году в нем приняли участие - внимание! - два с половиной миллиона (!!!) молодых людей не только из России, но и из других стран, где есть желающие читать русскую прозу. Как же "не пожурить" финальную часть такого конкурса?

Тут забили часы на Спасской башне и возникло вполне себе реальное ощущение, будто дети говорят со знаменитыми кремлевскими курантами

И вот сижу я на сцене. А сцена сия стоит прямо на Красной площади. Выходят молодые и прекрасные люди от 10 до 17 лет и читают потрясающую прозу. И как читают! А перед сценой стоят стулья, и они почти все заняты зрителями. Взрослые дяденьки и тетеньки с интересом слушают детей, хлопают, кричат им: "Браво!"

И тут забили часы на Спасской башне и возникло вполне себе реальное ощущение, будто дети говорят со знаменитыми кремлевскими курантами, и часы, которые много чего повидали в жизни своей, явно одобряют это, с позволения сказать, мероприятие. Так вот чудо и произошло. Красная площадь, куранты, дети, зрители, и все это объединяет русская литература. Кто скажет, что это не чудо, пусть первым бросит в меня булыжником с Красной площади.

Девять участников финала со всей России. Читают девять самых разных писателей. Условие одно: читать можно что угодно, но только не из школьной программы. Кого тут только нет! И детские писатели, такие как Виктор Голявкин и Юрий Яковлев, и вполне себе взрослые. Скажем, Екатерина Жигульская из Подмосковья не только блестяще прочитала рассказ Виктора Астафьева, но и частично пропела. Красная площадь слушала, как детский голос читает - поет Астафьева! Кто там против чудес?

А Варвара Яковлева из Мурманской области не просто прочла - сыграла рассказ Надежды Тэффи. Это было не просто чтение, но маленький моноспектакль.

Я далек от того, чтобы кричать с социальным оптимизмом в голосе: "Ура! Наши дети, оказывается, читают книжки! Вот, мол, мы говорим: не читают, а они знают, кто такие Тэффи, Астафьев, Голявкин, и не просто знают, а читают их, причем блестяще!" Дети сегодня, конечно, читают меньше - это, как говорится, медицинский факт. Важно, что в новом поколении есть те, кому книги интересны, кто не потерял вкус к живому, литературному слову. И количество таких молодых людей исчисляется в миллионах... Что хотите говорите, но, по-моему, это здорово!

Писатели, как известно, пишут про людей. Читая книги, мы познаем человеческие характеры. А что происходит в душах и сердцах тех, кто решается обнародовать результаты этого познания - читает вслух? Думаю, что точно этого не скажет никто, но то, что молодые люди, которые не просто читают прозу - что само по себе здорово, - но разбираются в ней, копаются, чтобы лучше донести до зрителя, вырастают более глубокими, да просто более интересными людьми, - очевидно.

Голосование было абсолютно открытым. У всех нас, членов жюри под председательством народного артиста России Андрея Соколова, в руках были таблички, и мы голосовали: от одного до десяти баллов. Голосование, таким образом, совершенно честное, а результат получился вполне себе символичный, и это тоже своего рода чудо. Победителей трое. Русоволосая девочка с косичками Елизавета Хвостикова из Краснодарского края, которая блистательно прочитала фрагмент из уморительной "Манюни" Наринэ Абгарян. Фатима Микаилова из Дагестана - несмотря на строгую мусульманскую одежду, она очень весело и трогательно прочитала рассказ Юрия Яковлева "Гонение на рыжих". И особенный ребенок Михаил Непип из Севастополя. Болезнь не позволила Мише самому стоять на сцене - его поддерживала мама, но как же блестяще он читал! А когда спонсоры вручили победителям подарки - сертификаты на поездку в летний лагерь, - я подумал, что вся жизнь этого мальчишки - испытание, и какое счастье, что есть "Живая классика", которая вносит в нее радость. Чудеса множились.

На Красной площади звучат детские голоса. И значит, все в порядке

То, что чудо для нас, - для кого-то победа. И я даже знаю, для кого. Марина Смирнова - президент фонда "Живая классика". В свое время именно она придумала, что дети могут и должны читать прозу со сцены. На нее смотрели по-разному. Многие - скептически: мол, много ли вы найдете детей, которые оторвутся от гаджетов ради книг? Марина не спорила - она делала свое дело. С нуля. Просто с идеи.

И вот - ее победа. Два с половиной миллиона участников. Суперфинал на Красной площади. И абсолютно счастливые глаза Миши Непипа - мальчика, который, наверное, даже в самых прекрасных снах не мог представить себя стоящим, с помощью мамы, на Красной площади и слушающим овации.

Знаменитое чеховское "дело надо делать" нами часто воспринимается иронически. Многие из нас готовы радостно пенять на то, что, мол, трудно, нет денег, нет связей, нет возможностей...

Марина Смирнова решила и сделала. Открывала незнакомые двери. Искала связи. Работала. И подарила чудо: детям, зрителям, всем нам. Хрупкая женщина, любящая детей и литературу.

На Красной площади звучат детские голоса. И значит, все в порядке.