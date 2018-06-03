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Рубрика: Власть

Узнаю СНГ по чипу

Дмитрий Медведев предложил ввести в СНГ маркировку товаров как у ЕАЭС
Текст: Галина Мисливская (Душанбе)
Российская газета - Федеральный выпуск №7582 (119)
Сотрудничество с партнерами по СНГ остается в приоритете для руководства России. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с коллегами по Совету глав правительств (СГП) СНГ, заседание которого состоялось в столице Таджикистана.
В этом году в СНГ председательствует Таджикистан, поэтому заседание Совета проходило в Душанбе. Фото: Александр Корольков/ РГ В этом году в СНГ председательствует Таджикистан, поэтому заседание Совета проходило в Душанбе. Фото: Александр Корольков/ РГ
В этом году в СНГ председательствует Таджикистан, поэтому заседание Совета проходило в Душанбе. Фото: Александр Корольков/ РГ

Согласно уставу Содружества, СГП является уставным органом СНГ, вторым по значению после Совета глав государств. Он координирует взаимодействие органов исполнительной власти стран Содружества в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.

Фото: depositphotos.com
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Как правило, Совет собирается дважды в год - весной и осенью. Весенняя встреча проходит на территории государства, осуществляющего председательство в Содружестве, осеннее - в зависимости от предложений сторон. В 2018 году в СНГ председательствует Таджикистан, а руководство СГП осуществляет глава правительства республики Кохир Расулзода.

Совет впервые собрался в Душанбе в нынешнем составе после смены правительств в Киргизии и Армении, которые были представлены соответственно главой кабмина Мухаммедкалыем Абылгазиевым и первым вице-премьером Араратом Мирзояном. Глава правительства Таджикистана на правах председателя Совета и хозяина форума поприветствовал новых членов СГП, а также поздравил Дмитрия Медведева с назначением на должность председателя правительства России.

Таджикский премьер отметил, что показатели 2017 года и начала 2018 года свидетельствуют о позитивных изменениях в сфере торгово-экономического сотрудничества внутри Содружества. "Наша задача в настоящее время в том, чтобы придать этому стабильный и необратимый характер", - добавил он.

По итогам расширенного заседания СГП СНГ было подписано тринадцать многосторонних документов. Это соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности, соглашение об обращении с отходами электронного оборудования, соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Стороны также подписали протокол об изменениях в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.
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Ряд документов принят в форме решений Совета. Среди них - концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и план первоочередных мероприятий по ее реализации, положение о съезде учителей и работников образования государств - участников СНГ, а также решение о международном молодежном проекте "100 идей для СНГ". Подписан также ряд документов, касающихся руководящих органов СНГ, произведены новые кадровые назначения в исполкоме организации.

Расширенному заседанию СГП СНГ предшествовала встреча в узком составе. "Мы понимаем с вами, что форматы СНГ не являются идеальными, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом. Тем не менее мы (я имею в виду правительство России) рассматриваем сотрудничество с нашими ближайшими партнерами, с нашими соседями в форматах СНГ и ЕАЭС в качестве нашего безусловного приоритета", - заявил в ходе встречи Дмитрий Медведев. Он заверил, что Россия и впредь будет наращивать интеграционное взаимодействие на экономическом направлении, продолжать сокращать административные процедуры, убирать торговые барьеры, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта. При этом он отметил, что СНГ может позаимствовать положительный опыт у других интеграционных структур, действующих на постсоветском пространстве. Например, использование системы электронной прослеживаемости товаров.

"Маркировка товаров средствами идентификации применяется в Евразийском экономическом союзе. И я считаю, что она абсолютно на таких же началах может применяться и в условиях СНГ", - добавил премьер. Тем самым, по его мнению, создается механизм обеспечения законного оборота товаров, гарантии равных условий конкуренции, защищаются права потребителей и возводятся преграды на пути контрафакта.

По итогам расширенного заседания СГП СНГ было подписано тринадцать многосторонних документов

В нынешней встрече СГП СНГ приняли участие главы правительств шести из одиннадцати стран Содружества. Помимо Дмитрия Медведева, Кохира Расулзода и Мухаммедкалыя Абылгазиева, в столицу Таджикистана прибыли Андрей Кобяков от Белоруссии, Бакытжан Сагинтаев от Казахстана и Абдулла Арипов от Узбекистана. Азербайджан был представлен первым вице-премьером Ягубом Абдуллой оглы Эйюбовым. От Молдавии присутствовал Виктор Сорочан, постпред республики при СНГ, Туркмения направила в Душанбе заместителя главы кабмина Рашида Мередова. Украина встречу проигнорировала.

Перед началом заседания СГП Дмитрий Медведев провел двусторонние встречи с коллегами из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Следующее заседание Совета глав правительств, как сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, состоится в ноябре этого года в Астане.

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