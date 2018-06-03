Москвичам утвердили новые стандарты расчета жилищных субсидий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым в городе вводятся новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые для расчета субсидий. Их в Москве получают более миллиона человек - те, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 10% от дохода. Разницу им компенсирует город.

Новые стандарты в столице утверждают регулярно перед плановым повышением коммунальных тарифов. В этом году они вырастут с 1 июля в среднем на 5,5 %, в то время как в прошлом году они увеличивались на 7%. Новые стандарты разделены на четыре типа, каждый из которых применяется для своей группы горожан. Например, для собственников квартир, которые платят за капремонт (их абсолютное большинство), стандарты такие: для одиноко проживающих 4458,38 рубля в месяц, для семей из двух человек 3464,05 руб. на человека, а для семей из трех и более человек - 3222,90 рубля на человека.

Чтобы понять, имеете ли вы право на получение субсидии, нужно цифру из стандарта умножить на количество членов семьи и поделить на 0,1. Получившееся число будет максимальным доходом, до достижения которого можно претендовать на субсидию. Заработок вашей семьи меньше? Смело обращайтесь в любой центр госуслуг "Мои документы".

Разберемся на примерах. Вы живете один и являетесь собственником жилого помещения, оплачиваете взносы за капремонт. Значит по действующему до 1 июля стандарту вы вправе обратиться за субсидией, если зарабатываете меньше 43355,5 рубля, а с 1 июля эта цифра увеличится до 44 583,80 рубля. Для семей из двух человек показатели составляют соответственно 67 134,40 сегодня и 69 281 с 1 июля. Для семей из трех человек - 93 561,90 сегодня и 96 687 с 1 июля.

Политика назначения субсидий в Москве остается самой мягкой в стране - их получают те, у кого на оплату ЖКУ тратится более 10% семейного бюджета. В Петербурге эта цифра составляет 14%, а во многих других регионах 22% - максимальная планка, установленная федеральным правительством.

По данным московского центра жилищных субсидий, в столице помощью города пользуются более миллиона человек, или 653,6 тысячи семей. Примечательно, что рассчитывать на эту форму поддержки могут как льготники, так и горожане без льгот. Для оформления достаточно предоставить паспорта всех членов семьи или свидетельства о рождении для домочадцев младше 14 лет, справки о доходах за последние шесть месяцев и реквизиты банковского счета для перечисления денег.