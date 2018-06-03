НАТО начинает учения "Удар сабли" в Польше и Прибалтике

В Польше и странах Прибалтики сегодня начнутся масштабные военные учения НАТО под названием "Удар сабли" (англ. "Saber Strike"). По данным российских СМИ, в общей сложности в маневрах, которые проводятся ежегодно, примут участие до 18 тысяч военнослужащих и 5 тысяч единиц техники из 19 государств североатлантического альянса.

Учения продлятся по 15 июня и являются частью серии мероприятий, объединенных общим замыслом. В этом месяце под эгидой НАТО у границ России пройдут еще несколько маневров, включая "Гром Перкунаса" в Литве, "Балтийские операции" в акватории Балтийского моря, "Летний щит" и "Мгновенный ответ". А осенью НАТО проведет в Норвегии одни из наиболее масштабных учений за последние годы "Trident Juncture 2018", в которых примут участие до 45 тысяч военных.

Накануне маневров в Twitter одного из подразделений сухопутных сил США появилась фотография, на которой военные отрабатывают сценарий перед большой картой, где красным цветом выделена Калининградская область. Часть комментаторов считает, что одной из главных целей учений является отработка ввода войск альянса в Сувалкский коридор - примерно 100-километровый участок границы Литвы и Польши, который, гипотетически, мог бы служить маршрутом для переброски военной помощи из России в Калининградскую область через Белоруссию.