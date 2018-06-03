Назван окончательный состав сборной России на чемпионат мира

Главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов в последний момент решил отказаться от пятерых футболистов, которые провели сборы в Австрии. Это: голкипер Сослан Джанаев ("Рубин"), защитник Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Александр Ташаев ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА) и Константин Рауш ("Динамо").

Полностью заявка российской сборной выглядит следующим образом.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит");

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Далер Кузяев, Александр Ерохин, Юрий Жирков (все - "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал"), Федор Смолов ("Краснодар"), Алексей Миранчук ("Локомотив").

Напомним, что до первого матча чемпионата мира, в котором Россия сыграет с Саудовской Аравией 14 июня, наши футболисты проведут один контрольный матч. Он пройдет во вторник 5 июня. В соперниках у команды Станислава Черчесова будет Турция.