Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил составы национальной и резервной сборных на предстоящий зимний сезон-2018/19. В основном списке - по шесть девушек, мужчин, танцевальных пар и пять спортивных дуэтов.

В женском одиночном катании главными российскими звездами на международных соревнованиях по-прежнему будут олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова и дважды серебряный призер Пхенчхана Евгения Медведева. Компанию им в основной сборной составят еще одна участница февральских Игр в Корее Мария Сотскова, а также Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева и Полина Цурская. А вот бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая и выигравшая такую же награду годом раньше Елена Радионова вместе с Серафимой Саханович определены в резервный состав.

У мужчин ставка сделана на серебряного призера Пхенчхана в командном турнире Михаила Коляду, обладателя "серебра" ЧЕ-2018 Дмитрия Алиева, плюс Сергея Воронова, Артура Дмитриева-младшего, Алексея Ерохова и Александра Самарина.

Танцевальные пары: медалисты последней Олимпиады Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев; Софья Евдокимова - Егор Базин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро, Бетина Попова - Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Александра Степанова - Иван Букин.

В спортивных дуэтах выбор ФФККР такой: олимпийские чемпионы Сочи-2014 Ксения Столбова - Федор Климов, призеры Пхенчхана Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Наталья Забияко - Александр Энберт, а также Александра Бойкова - Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.