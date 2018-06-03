Неймар помог Бразилии победить хорватов

Вернулся и забил
В этой встрече состоялось долгожданное возвращение получившего тяжелую травму в феврале Неймара. Форвард "Пари Сен-Жермен" появился на поле во втором тайме и почти сразу же забил. Причем сделал это эффектно: приняв мяч после передачи Филиппе Коутиньо, Неймар обыграл двух защитников и хлестким ударом под перекладину открыл счет. Второй гол уже в концовке провел Роберто Фирмино.
- Похоже, сейчас подходящий момент, чтобы кто-то воспользовался своим шансом на чемпионате мира. Месси и Роналду были на вершине на протяжении многих лет. Настало время для других стать лучшими, - уверен Коутиньо. - Мне кажется, у Неймара неплохие шансы опередить Месси и Роналду. Еще у Салаха, если он восстановится от травмы. У Неймара есть талант, он очень важен для нашей сборной. Он в состоянии принести ей победу в России.
Также стало известно, что один из лучших вратарей мира Мануэль Нойер сможет сыграть на чемпионате мира. Голкипер "Баварии" отсутствовал девять месяцев из-за травмы ноги, но в минувшие выходные вышел на поле в контрольном матче сборной Германии с Австрией, в которой немцы потерпели поражение - 1:2. После встречи главный тренер бундестим Йоахим Лев заявил: окончательное решение по Нойеру он примет после разговора с врачами. Медики же пришли к выводу, что Мануэль к турниру готов.
Ряд товарищеских матчей пройдет и в понедельник. Самая громкая афиша - противостояние Италии и Голландии. Эти команды, как известно, не попали на чемпионат мира. Но их матчи всегда привлекают большое внимание. Интересно будет понаблюдать за игрой сборной - участницы ЧМ-2018 Сербии с чилийцами, которые, как и итальянцы с голландцами, на первенство планеты не пробились.
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