Нойштедтер шокирован непопаданием в состав сборной России на ЧМ-2018
Футболист "Фенербахче" Роман Нойштедтер прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не брать его на чемпионат мира. По словам игрока, он шокирован и расстроен.
"Я готов на все 100 процентов и готов был отдать все силы. Но тренер решил не включать меня в состав. Желаю команде удачи и отсутствия травм!" - написал Роман на своей странице в Instagram.
Нойштедтер - один из пяти футболистов, кого Черчесов отцепил от сборной по окончании сбора в Австрии и последующего контрольного матча с национальной сборной этой страны, в которой наши потерпели поражение (0:1). Вместе с Романом вне окончательной заявки остались Сослан Джанаев ("Рубин"), Константин Рауш, Александр Ташаев (оба - "Динамо") и Федор Чалов (ЦСКА).
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