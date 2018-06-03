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03.06.2018 19:51
Рубрика: Спорт

Нойштедтер шокирован непопаданием в состав сборной России на ЧМ-2018

Текст: Артур Нанян

Футболист "Фенербахче" Роман Нойштедтер прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не брать его на чемпионат мира. По словам игрока, он шокирован и расстроен.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"Я готов на все 100 процентов и готов был отдать все силы. Но тренер решил не включать меня в состав. Желаю команде удачи и отсутствия травм!" - написал Роман на своей странице в Instagram.

Нойштедтер - один из пяти футболистов, кого Черчесов отцепил от сборной по окончании сбора в Австрии и последующего контрольного матча с национальной сборной этой страны, в которой наши потерпели поражение (0:1). Вместе с Романом вне окончательной заявки остались Сослан Джанаев ("Рубин"), Константин Рауш, Александр Ташаев (оба - "Динамо") и Федор Чалов (ЦСКА).

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