Один палестинец стал жертвой столкновений с израильскими военными

Житель сектора Газа скончался от пулевых ранений в груди, полученных две недели назад в конфликте с израильскими военными. Погибшему палестинцу было 30 лет.

Столкновения произошли 14 мая неподалеку от восточных границ сектора Газа, передает РИА Новости. Всего с даты начала выступлений в секторе Газа, так называемого "марша возвращения", погибли 120 жителей анклава. Еще 300 человек находятся в тяжелом состоянии.

Совет Безопасности ООН ранее не поддержал американский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Документ, в частности, предполагал отказ от упоминания гибели мирных палестинцев в результате действий Израиля и призывал к осуждению деятельности группировки ХАМАС.