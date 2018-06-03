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03.06.2018 14:31
Рубрика: Власть

Песков рассказал о судьбе обращений на "Прямую линию"

Текст: Кира Латухина
Обращения, которые поступают на "Прямую линию" с президентом, направляются в министерства и губернаторам. И наиболее вопиющие ситуации решаются сразу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу".

"Мы стараемся после "Прямой линии" глав регионов снабжать все-таки..., чтобы они сами видели, что называется, из первых рук реальную картину в своем регионе. Мы стараемся делать подборки для министров - по линии каждого министерства. Наиболее чудовищные ситуации решаются сразу: мы стараемся не откладывать в долгий ящик и вмешиваемся", - сказал Песков.

Фото: Россия 24
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Ведь для президента "любая проблема гражданина - проблема государственного масштаба", заверил представитель Кремля.

"Будь то проблема строительства дорог, будь то проблема коррупции, или проблема полосок для тестера диабета, которые не может получить какая-то женщина, потому что ей перестали их давать в льготном режиме. Ко всему Путин относится, когда речь идет о гражданах, с абсолютно равным вниманием", - подчеркнул Песков. "Поэтому его так поддерживает население", - объяснил он.

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