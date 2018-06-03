Председатель Нацсобрания Гвинеи выступил за активизацию сотрудничества с РФ

Гвинейской республике не хватает кадров, подготовленных в России. Кроме того, Гвинея хотела бы более активно сотрудничать с РФ и в других сферах. Об этом на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил председатель Национального Собрания Гвинейской Республики Клод Кондиано.

Встреча прошла в преддверии международного форума "Развитие парламентаризма", который состоится в Москве 4-5 июня.

"Мы отмечаем большой интерес африканских стран к участию в форуме, поэтому организовали отдельную тематическую секцию, - сказал Володин. - На форуме африканские государства, имеющие разные подходы к решению проблем, могли бы обсудить вопросы, касающиеся целого континента. И мы могли бы выйти на принятие итогового документа."

В России - "как дома", даже хочется "остаться тут жить", поделился Кондиано. СССР, а потом и Россия всегда были надежными партнерами, сказал собеседник Володина.

"Мы это помним и хотим продолжения сотрудничества на новом этапе. Мы выступаем за неуклонное увеличение присутствия России на африканском континенте, - сказал он. - Мы хотим, чтобы Россия оставалась и наращивала присутствие в Африке."

Он отметил, что Гвинее не хватает кадров, поэтому страна выступает за активизацию сотрудничества в сфере образования. Ведь многие гвинейские специалисты получили образование в СССР или РФ. Кроме того, республика хочет активнее сотрудничать с российскими сырьевыми компаниями. В частности, обсуждается передача российской компании "РусАл" месторождения глинозема.

А с главой Национальной Ассамблеи Южно-Африканской республики Балекой Мбете у председателя ГД состоялся разговор о качествах хорошего политика, среди которых собеседница Володина особо выделила самопожертвование ради народа. Тему характеристики "настоящего политика" спикер ГД предложил продолжить и на форуме.