Что в Москве будет сделано для снижения смертности в ДТП

Благодаря своей транспортной политике столица в прошлом году стала одним из самых безопасных городов России. В начале мая страна взяла курс на уровень нулевой смертности в ДТП. Как сделать город еще безопаснее и для пешеходов, и для водителей, обсуждалось на заседании "круглого стола" в Общественной палате столицы.

По словам Вадима Юрьева, главы Центра организации дорожного движения, за последние семь лет количество погибших на дорогах города сократилось на 36%, на 25% - ДТП с пострадавшими, на 26% - число раненых.Как отметил Султан Жанказиев, проректор по научной работе МАДИ, налицо существенное увеличение пропускной способности улиц. Еще несколько лет назад столица вставала, когда на ее дорогах оказывалось более 530 тысяч машин одновременно. Сейчас она способна "вынести" одновременно около 830 тысяч машин.

Число погибших в ДТП с каждым годом сокращается

Несмотря на то, что заметно вырос парк зарегистрированного в Москве автотранспорта - сейчас он составляет 5 млн машин и продолжает прирастать ежедневно на 8-10 процентов, - город продолжает ехать.

Впечатляющих результатов удалось достичь, помимо нового строительства дорог, благодаря и внедрению интеллектуальной транспортной системы, подстраивающейся под ситуацию на дорогах, массовому запуску камер - за соблюдением ПДД следят 1,5 тысячи комплексов фотовидеофиксации. Применяются современные подходы к организации движения в рамках программы благоустройства "Моя улица". Появились десятки удобных наземных переходов, изменилась геометрия улиц, которые были переразмечены с целью успокоения трафика. На перекрестках установлены дополнительные светофоры, реорганизовано парковочное пространство.

Сейчас в гаджетах водителей есть полная картина происходящего на дорогах - с помощью Яндекс.Навигатора и Карт. У города налажено плотное сотрудничество с Яндексом - ЦОДД передает ему свои данные, а у компании есть мощные инструменты для распространения информации. Именно на их "Пробки" ориентируются водители Москвы. Виктор Коваленко, глава столичного ГИБДД, предложил компании также добавить на карту все самые аварийные места Москвы, сейчас такие метки стоят только на МКАД, тогда как их все еще хватает и на трассах города.

В Яндексе, рассказала Марина Янина, вице-президент компании, планируют сделать построение веломаршрутов - это будет возможно, когда появится связанная сеть велодорожек.

Обсуждался и вопрос использования электросамокатов - их прокат запущен в городе две недели назад. По словам Коваленко, обсуждается вопрос с прокатчиками о снижении допустимой скорости - пока они могут разгоняться до 25 км в час, а также о том, чтобы арендаторам вместе с самокатом выдавали шлемы.

Наталья Агре, руководитель экспертного центра "Движение без границ", предложила тоже задуматься о снижении порога "допустимого" нарушения скорости на 20 км в час - в городах, на дорогах которых сейчас тысячи детей пешком, на самокатах и велосипедах, оно может быть губительно. В этом ее поддержали многие эксперты.

Кроме того она обратила внимание на то, что родители, часто убежденные в том, что использование детского кресла делает детей неуязвимыми, существенно превышают скорость и выезжают на встречную полосу. В случае аварии, отметила эксперт, ребенка не спасет никакое, даже самое совершенное кресло.