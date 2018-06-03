Подмосковье сформировало понятную стратегию обращения с отходами

Четыре мусоросжигательных завода, семь модернизированных полигонов твердых бытовых отходов и шесть мусороперерабатывающих комплексов — таков план Подмосковья по борьбе с мусором, который должен быть реализован к 2023 году.

Мусорную революцию в Подмосковье устроили не от хорошей жизни. За четыре года область закрыла 24 переполненных полигона ТБО. Осталось 15, но и их лимит через несколько лет сократится до 5-6 миллионов тонн мусора в год. А жители региона, напомним, ежегодно производят более 10 миллионов тонн отходов. Куда девать "лишние" тонны?

В области взялись за строительство четырех мусоросжигающих заводов, но и их совокупная мощность при существующих технологиях мусоросжигания не превысит 3 миллионов тонн. Остальное планируется утилизировать переработкой, но для этого отходы должны быть рассортированы.

"Сортировка и последующая переработка способны на 30 процентов сократить объем мусора, что в итоге пойдет под захоронение или сжигание", - уверен министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

В прошлом году в области начали эксперимент по раздельному сбору мусора. В нем участвуют 13 муниципалитетов: Балашиха, Подольск, Шатура, Озеры, Долгопрудный, Красногорск, Солнечногорск, Химки, Домодедово, Ивантеевка, Мытищи, Дубна и Ногинский район.

Каждый муниципалитет самостоятельно выбирал тот вид сортировки, к которому стали приучать граждан. Например, во дворах Мытищ и Дубны поставили по два разноцветных контейнера. В один из них предлагалось бросать перерабатываемое вторсырье - бумагу, пластик, стекло и металл, в другой - все остальное. В Озерах и Ивантеевке под каждую фракцию выделили отдельный контейнер. А в Шатуре решили дать жителям возможность выбора и одни дворы оборудовали контейнерами по-мытищински, а другие - по-озерски.

90 процентов граждан считают систему раздельного сбора нужной и важной, однако сортировать свои отходы готовы только 40 процентов

Перед тем как переходить к раздельному сбору, в Подмосковье провели опрос жителей. Он показал, что 90 процентов граждан считают систему раздельного сбора нужной и важной, однако сортировать свои отходы готовы только 40 процентов. "Процесс идет тяжело. Мы жителям объявили: тем, кто готов сортировать, при очередном подорожании коммунальных услуг не будем повышать плату на вывоз мусора. Но даже на таких условиях не все хотят заниматься сортировкой", - рассказывает глава городского округа Шатура Андрей Келлер. Новые правила кажутся людям слишком громоздкими: пластиковые бутылки, к примеру, требуется сминать, чтобы выпустить из них воздух. Несмятый пластик занимает слишком много места, а мусоровозы теперь опорожняют контейнеры через день: по понедельникам, средам и пятницам забирают вторсырье, а в остальные дни - прочий мусор.

А еще гражданам не нравится, что контейнеры закрыты сверху и снабжены отверстиями по бокам. Из-за этого рассортированный мусор нельзя выбросить целым пакетом. А если придать контейнеру привычный вид, граждане очень быстро забывают о сортировке и начинают, как прежде, бросать в широкое горло контейнера все подряд.

Иногда палки в колеса сортировщикам вставляют и мусоровывозящие организации. "Наши жители однажды засняли: приехал мусоровоз и покидал в кузов и сортированный мусор, и обычный. Пришлось провести с управляющей компанией серьезную беседу. С тех пор я на каждой встрече жителям говорю: увидели подобное - не молчите, сообщайте! Иначе все ваши старания пропадут зря", - говорит Келлер.

Жечь или не жечь

Сейчас в Подмосковье проектируют заводы по термической обработке отходов. "Инвестор уже ведет привязку объектов к конкретным земельным участкам. Мы оказываем ему всяческое содействие, чтобы он смог оперативно приступить к строительству", - говорит зампред правительства области Александр Чупраков.

Беспокойство населения вызвано недостаточной, а иногда и недостоверной информацией о современной мусоропереработке

Многие категорически возражают против строительства заводов по сжиганию мусора, ссылаясь при этом на зарубежный опыт. Но стопроцентной переработки отходов нет нигде в мире. Даже Германия - признанный лидер в вопросах утилизации мусора - отправляет на переработку только 68 процентов отходов, поскольку некоторые виды пластиков и композитов, использованные гигиенические средства, а также бумага и полимеры, переработанные несколько раз, уже не поддаются рециклингу. Захоронение отходов европейцы стремятся свести к нулю, поэтому все, что нельзя переработать, сжигают. В Вене мусоросжигательный завод стоит в центре города, в Париже - на набережной Сены, в Швейцарии - в жилом микрорайоне. Все предприятия построены по японско-швейцарским технологиям и сжигают мусор на колосниковой решетке, превращая продукты горения в электроэнергию и другие полезные вещества. По этой же технологии будут строить заводы и в Подмосковье. Колосниковая решетка делит сгоревший мусор на три фракции - поднимающееся вверх тепло, осыпающиеся вниз шлак с золой и дымовой газ, образующийся при горении. Тепло уходит на производство электроэнергии - этот метод позволяет из одной тонны мусора добыть 600-800 кВт/ч энергии.

Твердые фракции отправляют на строительные нужды - шлак, к примеру, используют для подсыпки дорог. А куда же уходит дымовой газ, которого так боятся жители? Мощные фильтры на всех современных мусоросжигательных предприятиях убирают из него оксиды азота, летучую золу, пыль и активированный уголь, через который обязательно проходит дым для нейтрализации вредных вторичных соединений - диоксидов и фуранов. Остается фактически чистый пар со следовыми количествами примесей. Уже известно, что 4 подмосковных завода за год смогут переработать 2,8 миллиона тонн мусора. И при этом выбросят в атмосферу всего 0,6 грамма диоксина. Для сравнения: один пожар на свалке выделяет 100 граммов диоксина за две недели.

В компании "РТ-Инвест", которая выступает инвестором строительства заводов, "РГ" заверили, что будут поддерживать связь с жителями области на всех этапах реализации проекта. "Беспокойство населения понятно и вызвано недостаточной, а иногда и недостоверной информацией о современной мусоропереработке. В ближайшее время начнет работу официальный сайт проекта с детальным описанием всех технологических решений, будут созданы страницы во всех социальных сетях. Проект пройдет общественные слушания, на которых людям будет представлена вся экологическая часть документации с оценкой воздействия на окружающую среду", - сообщили в пресс-службе компании-инвестора.

В Вене мусоросжигательный завод стоит в центре города, в Париже - на набережной Сены, в Швейцарии - в жилом микрорайоне

Первые два завода по термической обработке отходов будут построены в Воскресенском и Наро-Фоминском районах Подмосковья в 2021 году. Еще два появятся в Ногинском и Солнечногорском районах годом позже.

Увидели сами

Современный мусоросжигательный завод может безопасно соседствовать с жильем и социальными объектами. В этом убедился губернатор Московской области Андрей Воробьев, посетив с рабочим визитом Токио.

Делегация Подмосковья неслучайно поехала смотреть мусоросжигательный завод в Японию. Именно по японским технологиям планируется строить аналогичные предприятия в Подмосковье. Местное население встречает эту идею не слишком радостно, но иного пути решения мусорных проблем в регионе попросту нет - мощности существующих в области мусорных полигонов подходят к концу. На развитие переработки уйдут годы - японцы, например, культуру сортировки отходов развивают уже 50 лет.

Первое, на что обратили внимание в Токио гости из Подмосковья, - это соседство с заводом жилья и социальных объектов. На завод, где в сутки сжигается 600 тонн мусора, ежедневно заезжает 400 полных грузовиков, при этом система очистки такова, что даже дыма из труб не видно. "А рядом находятся и школа, и гольф-клуб, и жилой микрорайон. Завод соответствует всем стандартам, здесь установлено 2,4 тысячи фильтров, обеспечивающих абсолютную чистоту производства. Нам было важно увидеть это самим", - отметил Андрей Воробьев.

К слову, в одном только Токио, чьи жители ежедневно производят 1,5 миллиона тонн бытового мусора, работает 21 мусоросжигательный завод. А продолжительность жизни в Японии, напомним, одна из самых высоких в мире - 80,9 года у мужчин и 87,1 года у женщин.

Раз в полгода руководство всех японских мусоросжигательных заводов встречается с местными жителями, рассказал подмосковным гостям директор Токийской ассоциации по управлению отходами, начальник департамента международного сообщения Мотоаки Кобояши. "На этих встречах мы людям показываем все данные по выхлопным газам. Рассказываем и хорошее, и плохое - какие проблемы есть у заводов, какие бывают поломки. На каждом заводе есть собственные нормативы, которые в несколько раз строже государственных требований", - подчеркнул чиновник. В Японии вообще очень строго относятся к мусорной теме. Например, незаконный выброс мусора считается уголовным преступлением и карается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом, размер которого в российском эквиваленте - 5 миллионов рублей. Во многом благодаря этому страна и не утонула в собственных отходах.

Тем временем

Власти Подмосковья стремятся ужесточить контроль и за полигонами твердых бытовых отходов. Заезжать на них теперь будут только мусоровозы с электронными талонами. Машинам без талонов допуск на свалки с 21 мая закрыт, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что у электронных талонов две задачи. Во-первых, прекратить доступ на полигоны нелегальных мусоровозов, а то ведь бывает и так, что на один учтенный в региональной схеме обращения с отходами мусоровоз приходятся три машины вообще без каких-либо документов. А во-вторых, тотальный учет въезжающего на свалку транспорта позволит, наконец, до последнего килограмма измерить истинный объем мусора, что поступает на подмосковные полигоны.

В минэкологии уверяют: трудностей при работе с системой "Электронный талон" у мусоровывозящих организаций возникнуть не должно. Со всеми легальными перевозчиками провели тренировки по новым правилам.