Система раздельного сбора мусора в Москве заработает к 2021 году

Обновленная система раздельного сбора мусора может заработать в Москве к 2021 году. Таким прогнозом поделился глава городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Главная суть обновления: разные виды отходов при утилизации не будут смешивать, а начнут отправлять на целенаправленную переработку.

От обывателей часто приходится слышать, что раздельный сбор никогда не заработает, пока сами москвичи на него не настроятся. Но статистика показывает: люди уже готовы "разделять". Недавно администрация проекта "Активный гражданин" провела онлайн-опрос: готовы ли горожане сортировать мусор сами. По его результатам более 142 тысяч респондентов высоко оценили экологическую акцию по раздельному сбору отходов "Разделяй и используй": средняя оценка - 4,63 балла.

Несмотря на это единой, официально утвержденной стратегии раздельного сбора мусора пока нет. Но москвичи, даже не дожидаясь отмашки "сверху", сами несут ненужные вещи на переработку. За последние шесть лет в столице собрано и переработано 72 тонны отходов. Только в 2016 году собрали 33,5 тонны вторсырья. Больше всего макулатуры - 32,5 тонны, а еще 195 килограммов металлолома, 275 килограммов стекла, 421 килограмм пластика. Пока немного, но тенденция,налицо.

За последние три года в Москве количество пунктов, где мусор разделяют на разные виды, выросло с 317 до 1000, отметил Кульбачевский. Больше всегоих на востоке и северо-востоке города, меньше всего - на юге. Есть не только стационарные пункты, но и мобильные. Там в основном принимают макулатуру - газеты, журналы, книги, картонные коробки, упаковочную бумагу. А также пластиковые бутылки, упаковки от косметических, моющих и чистящих средств, алюминиевые банки, фольгу, мелкий бытовой металлолом, стекло. Скоро в столице пройдет эксперимент: на время чемпионата мира по футболу на стадионах поставят контейнеры для раздельного сбора стекла, пластика, бумаги и прочих бытовых отходов.

Возможно, это и станет началом перехода к новой системе?

Проблема только в том, что не все подрядные организации, вывозящие отходы, сортируют их по фракциям, поделилась с "РГ" организатор движения "Раздельный сбор" в столичном регионе Валерия Коростелева. Она напомнила, что в Москве работает система госконтрактов с рядом операторов, выигравших тендеры.

Во время ЧМ-2018 на московских стадионах поставят контейнеры для раздельного сбора мусора

По оценкам столичного подразделения "Гринпис", еще несколько лет назад все это напоминало профанацию. Поначалу было очень много недостатков. Согласно отчетам 2015 года, работало не 134 пункта раздельного сбора, как было оговорено в контрактах, а всего 50. Разницу кое-как покрывали четыре мобильных "приемки" - автомобили с контейнерами, которые приезжали по заявкам в разные районы. С тех пор ситуация значительно изменилась, количество приемных пунктов выросло в десятки раз. Но главная проблема осталась - раздельным сбор остается только на самих приемных пунктах. А на специализированных предприятиях бумага, стекло и остальной мусор все равно оказываются зачастую в одном контейнере.

Этому есть как минимум две причины. Во-первых, операторам гораздо проще собрать мусор в общий "котел" и не тратить дополнительные силы и средства на раздельный сбор. Во-вторых, существующих мощностей переработки мусора не хватает, чтобы полностью перейти на новую систему.

Но в идеале, отмечают в российском подразделении "Гринпис", раздельная переработка в Москве и других мегаполисах способна дать новый стимул экономике. "Из макулатуры можно изготовить тетрадки, блокноты, другие канцтовары, - рассказала "РГ" социальный предприниматель Светлана Кичатова. - Раньше бумажные обрезки попросту выбрасывали, а теперь они стали сырьем для плотной бумаги, дизайнерских блокнотов и ручек".

Целый ряд благотворительных организаций в Москве освоил производство блокнотов, шариковых ручек и сувенирных изделий из отходов, но о промышленных масштабах речи пока не идет. При этом опрошенные "РГ" эксперты сходятся во мнении, что бизнес-сообщество должно найти собственную выгоду в раздельном сборе, только тогда проект заработает в полную силу. И предпосылки есть: подмосковный фермер Олег Сирота рассказал, что готов вернуться к традиции приема тары у населения. Молоко на его предприятии разливают только в стекло, так что предприниматель рассчитывает организовать и приемный пункт. В перспективе тем, кто будет сдавать пустые бутылки, скорее всего, дадут скидки на следующую покупку. Олег Сирота планирует купить машину для мойки бутылок, и тогда система заработает. Как, возможно, и вся обновленная программа.

Между тем

В этом году участники акции "Разделяй и используй" уже собрали 37 тонн отходов, сообщает официальный портал правительства и мэра. Больше всего собрали бумаги (30,9 тонны), стекла (3,4 тонны) и пластика (две тонны). Самыми активными оказались жители ЗАО, которые сдали 7,1 тонны мусора. На втором месте СВАО (6,7 тонны), на третьем - ЦАО (6,5 тонны). Популярность акции с каждым годом растет. В 2014 году в ней приняли участие до пяти тысяч человек, которые собрали больше двух тонн мусора. В 2015-м количество участников было примерно таким же, но они сдали на переработку больше отходов - больше четырех тонн. Год спустя акция прошла дважды: весной было собрано уже 12 тонн, а осенью - более 20 тонн. В 2017-м цифра снова выросла - до 33,5 тонны.