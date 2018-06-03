Собянин: Москва становится футбольной столицей мира

Кубок чемпионата мира по футболу вернулся в Москву после тура по регионам России и других стран - 3 июня его встречали на Манежной площади. На церемонию пришли сотни любителей футбола, чтобы своими глазами увидеть кубок из чистого золота, прикасаться к которому по правилам FIFA могут только победители чемпионата мира и главы государств.

Первым речь перед презентацией кубка произнес мэр Сергей Собянин - он назвал Москву спортивной столицей и напомнил, что город принимал Олимпиаду и десятки чемпионатов мира по разным видам спорта. "А сегодня Москва становится футбольной столицей мира, - сказал градоначальник. - Как старого друга мы встречаем кубок чемпионата мира, который уже был в Москве и объехал десятки и сотни других городов. Мы с нетерпением ждем, когда прозвучит первый свисток ЧМ на главной арене страны в "Лужниках".

Москва стала последней остановкой самого протяженного путешествия кубка по территории страны-хозяйки ЧМ за всю историю турнира. За 123 дня трофей проехал более 27 тысяч километров по России, сменил 11 часовых поясов и побывал в 24 городах от Владивостока до Сочи.

Стартовало путешествие кубка в сентябре прошлого года также в Москве - в "Лужниках". С тех пор в рамках тура он посетил помимо России и множество других стран, некоторые из которых принимали у себя главный футбольный приз впервые: Австрия, Исландия, Монголия и другие. Теперь же кубок останется в Москве, причем с 4 по 7 июня все желающие смогут увидеть его в парке Горького - трофей будет выставлен на Пушкинской набережной.

"Символично, что именно перед чемпионом мира в России кубок проделал рекордный тур, - отметил гендиректор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин. - Заверяю вас, что и Москва, и другие десять городов организаторов ЧМ полностью готовы к турниру".

Наполним, кубок чемпионата мира вручается победителям мирового первенства, но остается в распоряжении FIFA и является переходящим трофеем. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 килограмма и выполнен в виде двух человеческих фигур, которые держат на поднятых руках земной шар. В таком виде награда существует с 1974 года.

Кубок не может быть передан кому-то навечно, поэтому сборная страны-победителя ЧМ получает взамен кубок победителей. На Манежной площади к кубку прикасался только Легенда FIFA Лотар Маттеус - один из трех футболистов мира, участвовавших в пяти чемпионатах мира.