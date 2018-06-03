В Москве ненадолго похолодает

В середине следующей недели Москву ожидает кратковременное похолодание.

В понедельник в столице еще сохранится теплая погода - воздух прогреется до +23-25 градусов - но уже во вторник столбики термометров покажут почти на 10 градусов меньше - около 14-16 тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В среду температура понизится еще сильнее, до +11-13 градусов. Ночь на четверг станет самой холодной на неделе - +1-6.

Уже на следующий день потеплеет (+13-18), в пятницу - до +18-23. Примерно настолько же теплой окажется и суббота, предсказывают синоптики.

При этом всю неделю москвичей будут подстерегать небольшие дожди. В понедельник, вторник и среду местами возможно усиление ветра - с порывами до 18 м/с.