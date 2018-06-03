В Москве пострадавшего в ДТП эвакуировали вертолетом

На юге Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Для эвакуации одного из них был задействован вертолет МЧС, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Отмечается, что ДТП произошло на пересечении улицы Павловская и Подольского шоссе. Там столкнулись три автомобиля марок Kia, Mercedes и Hyundai. В числе пострадавших один ребенок, у которого есть подозрение на сотрясение головного мозга, но в целом его жизни ничто не угрожает. При этом уточняется, что вертолетом был эвакуирован взрослый человек. О его состоянии пока не сообщается.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Водителей предупреждают о том, что движение на этом участке затруднено.