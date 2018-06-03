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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве пострадавшего в ДТП эвакуировали вертолетом

На юге Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Для эвакуации одного из них был задействован вертолет МЧС, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Фото: missisworld.ru
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Отмечается, что ДТП произошло на пересечении улицы Павловская и Подольского шоссе. Там столкнулись три автомобиля марок Kia, Mercedes и Hyundai. В числе пострадавших один ребенок, у которого есть подозрение на сотрясение головного мозга, но в целом его жизни ничто не угрожает. При этом уточняется, что вертолетом был эвакуирован взрослый человек. О его состоянии пока не сообщается.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Водителей предупреждают о том, что движение на этом участке затруднено.

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