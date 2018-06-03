В Москве школам искусств выделят 35 тысяч новых музыкальных инструментов

Московские школы искусств получат 35 тысяч новых музыкальных инструментов в ближайшие три года, сообщил глава департамента культуры города Александр Кибовский. Также будет закуплено более 20 тысяч единиц специальной мебели, а сами школы отремонтируют.

"Мы можем гордиться достижениями наших ребят не меньше, чем достижениями наших спортивных команд. За прошедшие несколько лет мы победили в 92 престижных международных конкурсах", - приводит слова Кибовского m24.ru.

Кибовский анонсировал ежегодное выделение педагогам грантов в размере 140 тысяч рублей. Для сохранения кадрового потенциала в 2017 году власти приняли специальную программу, предполагающую выплату каждому педагогу гранта, помимо зарплаты, напомнил Кибовский.