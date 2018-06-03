Моряки с арестованных в ОАЭ судов вернулись в Приморье

Экипажи двух российских судов "Кристал Ист" и "Каролина Винд", арестованных в ОАЭ, вернулись в Россию. Семеро моряков с первого корабля и шестеро со второго благополучно долетели из Дубая в Приморье.

Как сообщили в пресс-службе "Газпромбанка", который является кредитором обанкротившейся компании-судовладельца "Находка-Портбункер", людей с арестованных судов заменили коллеги из других регионов России.

Напомним, "Каролина Винд" и "Кристал Ист" арестовали в 2017 году за долги перед "Газпромбанком". В декабре семерых членов экипажа заменили людьми из того же региона, так как оставлять судно без присмотра нельзя. В марте моряки попросили российское консульство помочь им вернуться на родину. Они жаловались на тяжелые условия. Их документы изъяли иммиграционные власти, некоторые из мужчин нуждались в медицинской помощи. Российские дипломаты согласовали с портовыми властями Шарджи возможность замены моряков.