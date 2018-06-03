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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Икра в посылке

Нелегальный деликатес с Камчатки вывозят почтой
Текст: Инесса Доценко (Камчатский край) , Кирилл Маренин
Российская газета - Федеральный выпуск №7582 (119)
1 июня на Камчатке официально стартовала "красная" путина, однако нелегальные добытчики свое черное дело уже давно поставили на поток. Незаконно добытая красная икра на "большую землю" отправляется едва ли не в промышленных масштабах.
После пересылки красную икру "реанимируют" для последующей продажи. Фото: Виктор Гуменюк/ РГ После пересылки красную икру "реанимируют" для последующей продажи. Фото: Виктор Гуменюк/ РГ
После пересылки красную икру "реанимируют" для последующей продажи. Фото: Виктор Гуменюк/ РГ

- Мы знаем, что браконьеры наладили схему отправки крупных партий изготовленной кустарным способом икры почтовыми посылками и в багаже пассажиров, вылетающих за пределы полуострова, - рассказывает "РГ" зампредседателя Заксобрания Камчатского края Роман Гранатов. - Летом, когда идет лососевая путина, количество отправленных с полуострова посылок вырастает почти вдвое. В аэропорту почти всегда можно встретить людей, которые просят вылетающих граждан за денежное вознаграждение взять в багаж коробку-другую.

Фото: Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
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Проблема настолько серьезна, что краевые депутаты были вынуждены провести специальное заседание, куда пригласили представителей Россельхознадзора и "Почты России".

- Почтовики ссылаются на тайну почтовых отправлений. Аэропортовые службы говорят, что все происходит в пределах правил и нормативов перевозок багажа, установленных авиакомпаниями, - говорит Гранатов. - Такими способами икра вывозится практически в промышленных объемах.

По некоторым данным, только за сентябрь - декабрь 2017 года по этим каналам было отправлено около 240 тонн икры на сумму более 750 миллионов рублей.

Первым тревогу забил Россельхознадзор. Еще лет пять назад управление этой федеральной службы по Камчатскому краю и Чукотскому АО пыталось прекратить икорный транзит, ссылаясь на федеральный закон о почтовой связи. В перечне запрещенных к пересылке - скоропортящиеся продукты питания. Икра к таковым, безусловно, относится. Однако существует тайна переписки и почтовых отправлений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения или в силу чрезвычайных обстоятельств.

Летом, когда идет лососевая путина, количество отправленных с полуострова посылок вырастает почти вдвое

Если сотрудник авиационной безопасности через рентгеновский интроскоп видит, что в посылке взрывчатка или оружие, то на самолет такой груз не попадет. С икрой сложнее. Интроскоп может идентифицировать ее с высокой степенью вероятности. Но если остается сомнение, то вскрывать посылку нельзя. По нормативам икру нужно хранить и транспортировать при температуре от минус четырех до минус 18 градусов. При пересылке ее по почте никто такой температуры не гарантирует. Тех, кто подобный груз отправляет и получает, условия перевозки волнуют мало.

- Решить проблему на местном уровне мешают пробелы в федеральной нормативной базе, - считает Роман Гранатов. - Необходимо проработать поправки в федеральные авиационные правила перевозки багажа.

В свою очередь, Федеральное агентство по рыболовству считает, что ситуация будет исправлена благодаря новой системе ветеринарной сертификации. С помощью "Меркурия" можно будет полностью проследить путь продукта от вылова до потребителя. Нелегальная икра без соответствующих документов в продажу не попадет.

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