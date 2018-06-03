В ЕАО воспитанник детского дома утонул в озере

Прокуратора Еврейской автономии проводит проверку по факту гибели воспитанника детского дома. 14-летний мальчик утонул в озере села Валдгейм Биробиджанского района.

По предварительным данным, ребенок вместе с другими детьми из Валдгеймского детского дома № 3 без разрешения воспитателей покинул учреждение и пошел на водоем купаться. Когда трое его товарищей обнаружили, что мальчик тонет, они испугались и выбрались на берег. Вернувшись в детский дом, ребята не сообщили взрослым о случившемся.

- В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка законности действий работников ОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 3", допустивших отсутствие надлежащего контроля за подопечными, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

Доследственную проверку также проводят в региональном СУ СК РФ.