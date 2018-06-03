Разлив нефтепродуктов произошел в Татарстане

Около 20 тонн нефти вылилось из цистерны "Камаза" после ДТП в Тукаевском районе Татарстана. Площадь разлива составила 20 квадратных метров.

"На автодороге Набережные Челны - Водозабор автомобиль Ford Focus столкнулся с "Камазом". Водитель иномарки не предоставил преимущество на перекрестке грузовику, что и привело к аварии - большегруз съехал в кювет", - сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление МВД.

Водитель "Камаза" доставлен в больницу. Пассажиры легковушки повреждений не получили.