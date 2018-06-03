В Кузбассе найдено тело пропавшей девочки

В городе Белово Кемеровской области нашли тело семилетней девочки, которая исчезла 29 мая. Как сообщили в региональном СУ СКР, тело найдено в старом холодильнике, который стоял на улице.

По предварительной версии, девочка, играя, залезла в холодильник и не смогла выбраться. Следов насилия на теле ребенка не обнаружено. Тем не менее, расследование уголовного дела, которое возбуждено по статье УК об убийстве малолетнего, продолжается. И следователи будут рассматривать все возможные версии случившегося.

Как сообщала "РГ", девочка вышла из дома в микрорайоне "Чертинский" вечером 29 мая и не вернулась. Родители пытались искать ее самостоятельно, а около полуночи обратились в полицию. С этого момента поиски, в которых участвовали сотрудники полиции, МЧС и волонтеры, продолжались непрерывно.