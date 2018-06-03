НАК опубликовал видео ликвидации главаря террористов в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео нейтрализации боевика в Цумадинском районе Дагестана. В видеоролике показаны кадры проведения контртеррористической операции, а также изъятия оружия и боеприпасов, принадлежащих убитому террористу.

Ранее, как сообщала "РГ", в результате контртеррористической операции был убит главарь банды, оказавший вооруженное сопротивление. Столкновение произошло близ поселка Кванада Цумадинского район.

Боевик открыл огонь по силовикам, отказавшись добровольно сложить оружие. Ответным огнем он был нейтрализован.

По данным ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах, ликвидированным боевиком является Шамиль Алиев - главарь местной банды.