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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ставка на историю

Число поездок китайских туристов в Россию растет значительными темпами
Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Спецвыпуск №7582 (119)
Интерес граждан КНР к России продолжает расти. Согласно данным статистики, китайские туристы совершили около 100 тысяч поездок в Россию в рамках безвизового обмена с начала 2018 года, что на 67 процентов больше, чем за первый квартал прошлого года.
Особый интерес туристов вызывает колекция европейского искусства Эрмитажа. Фото: Наталья Онищенко Особый интерес туристов вызывает колекция европейского искусства Эрмитажа. Фото: Наталья Онищенко
Особый интерес туристов вызывает колекция европейского искусства Эрмитажа. Фото: Наталья Онищенко

По данным ассоциации "Мир без границ", быстрее всего растет число туристов из Китая, приезжающих в Санкт-Петербург, - за три месяца года по безвизовому обмену город посетили более 25 тысяч путешественников, что на 193 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарный доход различных отраслей экономики России от въездного туризма из Китая в 2017-м году составил не менее 110 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Однако, как известно, высокий туристический сезон только начинается. Что же привлекает китайских туристов в России во все остальные месяцы, когда поток туристов из других стран невелик? По мнению экспертов, наиболее интересными для гостей из Поднебесной является советское прошлое страны.

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Как утверждает ответственный секретарь координационного совета по реализации межрегионального туристского проекта "Красный маршрут" при Федеральном агентстве по туризму РФ, президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров, спрос у туристов из КНР на посещение достопримечательностей, относящихся к истории СССР, продиктован ассоциациями, которые возникают у среднестатистического китайца по отношению к нашей стране. Данные социологических исследований подтверждают, что 38 процентов китайцев при упоминании о России прежде всего называют президента Владимира Путина, 14 процентов - Москву, 12 процентов - озеро Байкал, 11 процентов - КПСС и Владимира Ленина, 9 - Октябрьскую революцию, 7 - Санкт-Петербург и крейсер "Аврора", 5 - водку как национальный русский напиток.

А это значит, выбор места и даты для поездки в Россию со стороны гостей из Поднебесной обусловлен именно этими ассоциациями. Большие надежды возлагают российские туроператоры на "Красный маршрут", который включает в себя ряд регионов страны, знаковых для советского периода, и, конечно же, колыбель трех революций Санкт-Петербург.

Именно поэтому Москву и Северную столицу на майские праздники в составе безвизовых групп посетили 22 тысячи туристов из Китая, а число гостей Санкт-Петербурга за этот период удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в этом году китайские туристы были активны в рождественские каникулы и в середине февраля - на масленичную неделю и в дни празднования китайского Нового года. Всего в период празднования китайского Нового года с 15 по 21 февраля Москву и Санкт-Петербург посетили 5 тысяч китайских туристов - на 1,5 тысячи больше, чем в дни празднования китайского Нового года в 2017 году.

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Эксперты же считают, что это только "начало большого путешествия", начало периода российских открытий китайскими туристами, которые более любопытны и активны, чем туристы из западных стран. Особенно в низкий туристический сезон.

Так, в ассоциации "Мир без границ" отмечают, что "перераспределение туристического потока из Китая на более "низкие" даты в дальнейшем могло бы стать хорошей тенденцией и благоприятно сказаться на развитии въездного туризма из КНР в Россию, так как избыточная нагрузка падает именно на летний период".

Способствовать дальнейшему продвижению нашей страны среди гостей из Поднебесной могло бы развитие "дружественной" инфраструктуры. Так, в апреле было подписано соглашение между Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и Alipay.com, одной из ведущих мировых платежных платформ (и самой популярной в Китае), которой доверяют более 500 миллионов пользователей по всему миру. В дальнейшем представители Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга намерены рекомендовать туроператорам работать в первую очередь с теми магазинами, в которых есть возможность расплатиться через Alipay - для комфорта гостей из Поднебесной. Одной из первых компаний, внедривших систему, стала сеть магазинов "Дикси", которая также запустила и приложение на китайском языке.

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