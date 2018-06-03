Российские пловцы переплыли Керченский пролив

Тридцать российских пловцов переплыли через Керченский пролив. Об этом сообщила один из организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Это первый массовый заплыв через пролив в истории российского Крыма. Стартовал он с Таманского берега (с косы Чушка), а завершился около крепости Ени-Кале в районе Керчи.

Спортсмены, среди которых четыре женщины, преодолели дистанцию в 5,5 километра в среднем за 2,5 часа. Участники заплыва - жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Уфы и Ханты-Мансийска. Каждый из них получил медаль и диплом об участии.

"Победителей и проигравших нет. Целью было переплыть пролив", - приводит ТАСС слова Архиповой.