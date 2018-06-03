Кинофестиваль "Кинотавр" открылся фильмом Серебренникова

Церемония открытия кинофестиваля "Кинотавр" прошла в Сочи. Мероприятие провел актер Данила Козловский.

В основную программу фестиваля вошли 14 фильмов. Первой показана картина режиссера Кирилла Серебренникова "Лето", посвященная лидеру группы "Кино" Виктору Цою.

В составе жюри представлены режиссер Алексей Попогребский в качестве председателя, актеры Оксана Акиньшина и Игорь Верник, композитор Игорь Вдовин, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин.

В нынешнем году - спустя 15 лет - в программу "Кинотавра" возвращен конкурс "Дебют". Об этом рассказал открывший церемонию советник президента по культуре Владимир Толстой, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, фестиваль проводится с 1991 года.