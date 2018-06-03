Новости

Госдума: Финляндии отчасти удалось избежать антироссийских санкций 14:27
Вышел новый тизер фантастического фильма "Кое-что задаром" 14:20
Малыши, пострадавшие в ДТП под Анапой, остались живы благодаря креслам 13:49
Великобританию заинтересовало происхождение доходов бизнесменов из России 13:49
Мировые авиаперевозчики заявили о вреде торговых барьеров 13:22
НАК опубликовал видео ликвидации главаря террористов в Дагестане 13:04
Володин поднял вопрос об установлении безвизового режима с Мексикой 12:48
В Москве пострадавшего в ДТП эвакуировали вертолетом 12:41
МИД призвал отреагировать на попытку вербовки СБУ российской журналистки 12:32
Фото: встретившийся с 40 русскими девушками Джонни Депп "изнемог" 12:30
Россию ждет сокращение числа студентов 12:29
Рок-группа Сергея Безрукова "Крестный папа" выпустила дебютный сингл 11:45
Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием артиста Всеволода Шиловского 11:27
Восстановлен первый российский спорткар Marussia B1 11:12
Врачи рассказали, сколько нужно пить в отпуске 11:11
В Дагестане в результате КТО уничтожен главарь боевиков 10:57
Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Иркутском 10:32
Украинский Су-25 пролетел в 10 метрах над пляжем в Запорожье 10:28
В ДТП в Киргизии погибла обладательница титула "Миссис мира" 10:01
В Кузбассе найдено тело пропавшей девочки 09:49
МЧС предупредило о новом ухудшении погоды в Челябинской области 09:47
НАТО начинает учения "Удар сабли" в Польше и Прибалтике 09:43
Дональд Трамп объяснил введение торговых пошлин 09:38
Кинофестиваль "Кинотавр" открылся фильмом Серебренникова 09:37
В Москве школам искусств выделят 35 тысяч новых музыкальных инструментов 09:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
03.06.2018 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Малыши, пострадавшие в ДТП под Анапой, остались живы благодаря креслам

Текст: Татьяна Павловская

Минувшей ночью на трассе возле анапского села Варваровка автомобиль "ЗАЗ Шанс" вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero.

Фото: missisworld.ru
В ДТП в Киргизии погибла обладательница титула "Миссис мира"

Виновник аварии погиб на месте, травмы получила его 33-летняя пассажирка. В больницу с места аварии доставлены трое детей дошкольного возраста. По данным пресс-службы& краевого управления ГИБДД, пострадавшие дети 2008, 2011, 2013 годов рождения серьезных травм не получили благодаря детским креслам.

В связи с тем, что движение на дорогах с началом курортного сезона становится более интенсивным. сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать осторожность на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, при перевозке детей использовать специальные удерживающие устройства, детские кресла.

Главное сегодня

НАК опубликовал видео ликвидации главаря террористов в Дагестане
Россия может вернуться к выпуску тяжелых самолетов Ан-124 "Руслан"
Вице-канцлер Австрии: Для ЕС настало время отменить санкции против РФ
В Москве дан официальный старт избирательной кампании по выборам мэра
Украинский Су-25 пролетел в 10 метрах над пляжем в Запорожье