Малыши, пострадавшие в ДТП под Анапой, остались живы благодаря креслам

Минувшей ночью на трассе возле анапского села Варваровка автомобиль "ЗАЗ Шанс" вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero.

Виновник аварии погиб на месте, травмы получила его 33-летняя пассажирка. В больницу с места аварии доставлены трое детей дошкольного возраста. По данным пресс-службы& краевого управления ГИБДД, пострадавшие дети 2008, 2011, 2013 годов рождения серьезных травм не получили благодаря детским креслам.

В связи с тем, что движение на дорогах с началом курортного сезона становится более интенсивным. сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать осторожность на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, при перевозке детей использовать специальные удерживающие устройства, детские кресла.