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03.06.2018 14:45
Проект: В регионах

На Дону стартует пилотный проект по импортозамещению в рыбоводстве

Текст: Сергей Терентьев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение к 1 августа представить ему предложения по комплексной поддержке рыбной отрасли на Дону.

Ростов шесть лет подряд увеличивает производство прудовой рыбы и вышел по этому показателю на первое место в России, однако глава региона считает, что потенциал донских водоемов еще далеко не исчерпан. 

Несколько лет назад по решению Голубева финансовая поддержка рыболовства и рыбопереработки из областного бюджета была увеличена в три раза. Как сообщили в донском правительстве, сейчас предприятия отрасли имеют возможность пользоваться восьмью видами поддержки: на развитие аквакульутры, рыболовство и рыбопереработку. Однако на экспертном совете по импортозамещению эксперты донского минсельхоза заявили, что объем субсидий можно было бы и расширить.

Василий Голубев также считает, что если вложенные деньги принесут дополнительные доходы рыбоводам и, соответственно, окупятся ростом производства и налоговых поступлений, то господдержку нужно увеличивать.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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- Уже в ближайшее время нужно определить, какие дополнительные меры должны быть приняты, чтобы задействовать и федеральные возможности. Мы продолжим работу в рамках существующей договоренности с Минсельхозом России о реализации пилотного проекта по рыбоводству в Ростовской области. То, что мы лидеры в стране - это хорошо, но очевидно, что у нас остаются пока и нереализованные возможности, - резюмировал губернатор.

- В Ростовской области действительно хорошие условия для рыбоводства: относительно теплый климат, хорошая экологическая обстановка, обилие пресноводных водоемов, пригодных для аквакультуры и "благоприятное" отношение властей к отрасли, - соглашается редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Правда, часто начинающим рыбоводам не хватает финансов для того, что запустить бизнес "по науке" и быстро вывести его на окупаемость. Да и чиновники на местах не всегда понимают, насколько важно помогать таким проектам на старте. Поэтому увеличивающаяся господдержка и личное участие главы региона, конечно, придадут этим процессам позитивный импульс.

Справка

С 2014 по 2017 год предприятия рыбной отрасли получили из областного бюджета 194 миллиона рублей. В 2018 году только в областной подпрограмме "Развитие рыбохозяйственного комплекса" заложено еще 38,5 миллиона. При этом размер федеральной поддержки рыбной отрасли Дона составляет пока всего 180 тысяч рублей в год.

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