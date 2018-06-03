Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская возмутилась поездкой княгини Марии Владимировны Романовой и ее сына князя Георгия Михайловича по Крымскому мосту.

- Воистину очень хорошо, когда иностранные граждане, рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей. Не знаю, поможет ли это "титулованным" гостям из Испании получить какой-никакой уголок на крымской земле, - написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Депутат Госдумы считает, что "самопровозглашенные "государыни" и "цесаревичи" приезжают в Крым с непонятными целями, а крымчане принимая их и оказывая им знаки внимания, выставляют себя на всеобщее посмешище.

- Неплохо было бы поглубже заглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать. Пока преданный всеми последний Российский Император Николай II находился под арестом, Его двоюродный брат, Кирилл Владимирович, с красным бантом заявился к М.В. Родзянко, чтобы присягнуть революции, - пишет Поклонская.

Как сообщалось ранее, 28 мая в Крым с визитом прибыли Мария Владимировна Романова и ее сын Георгий Михайлович. 2 июня они проехали по Крымскому мосту на автомобиле отечественного производства Lada. Мария Владимировна - единственная дочь Владимира Кирилловича Романова и внучка великого князя Кирилла Владимировича (двоюродного брата Николая II).