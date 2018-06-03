Строительство Крымского моста не ухудшило биоразнообразие Черного моря, как опасались экологи.

Об этом "РГ" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов.

Мурад Керимович, с чего начиналось экологическое сопровождение проекта?

Мурад Керимов: Еще в январе 2015 года при Минприроды России была создана рабочая экспертная группа, в которую вошли специалисты РАН, МГУ, научно-исследовательских институтов и общественных экологических организаций, особо охраняемых природных территорий. В экспертной группе работало несколько секций: заповедных территорий, охраны растений и животных, охраны моря, обращения с отходами, гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Летом 2015 года были проведены первые общественные слушания по программе экологических изысканий, выполнена их экспертиза, а затем и сами инженерные и полевые исследования, краснокнижные животные и растения были переселены на территорию заказника. В ноябре мы получили заключение экологической экспертизы проекта и начали первые работы.

Какие краснокнижные виды, обитающие в зоне строительства, защищали экологи?

Мурад Керимов: В Керченском проливе обитают два вида китообразных - дельфин-афалина и морская свинья-азовка. Они используют Керченский пролив по-разному. Афалина обитает в нем летом, азовка мигрирует между Азовом и Черным морем, куда отправляется на зимовку. Есть еще дельфин-белобочка, или обыкновенный, но он заплывает в залив крайне редко. В первые месяцы подготовки к строительству, когда в акватории работали саперы и была возможна случайная детонация взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, применялось акустическое отпугивание. Азовки не любят шум и никогда не сопровождают суда. Они могли испытывать определенный дискомфорт в период массовой забивки свай, тем не менее весной и осенью продолжали успешно мигрировать через пролив. Наиболее стрессоустойчивыми, по мнению специалистов, оказались афалины: даже шумная фаза стройки на них почти никак не отразилась. В дальнейшем дельфины обживут тысячи свай в проливе - своего рода искусственный риф, который будет способствовать повышению биологической продуктивности акватории.

Дельфины обживут тысячи свай в проливе - своего рода искусственный риф, который будет повышать биологическую продуктивность акватории

Поэтому говорят, что обитателей в Керченском проливе стало даже больше?

Мурад Керимов: Есть данные об увеличении популяции азовского стада морских свиней. По сравнению с 2001-2002 годами их численность выросла более чем в три раза и сейчас превышает 17 тысяч особей.

Как получены эти данные?

Мурад Керимов: В 2017 году по поручению минприроды была проведена экспедиция ВНИИ охраны окружающей среды с участием сотрудников Крымского филиала и приглашенных специалистов. Выполнена серия судовых учетов, определена численность мигрирующих дельфинов, попутно велись береговые наблюдения и опросы местного населения и рыбаков. В 2018 году работы продолжились. Запланирован учет дельфинов в российских водах Черного моря, который в полном объеме не проводился в течение трех десятилетий. Ученые подтвердили, что строительство моста не оказывает негативного влияния на популяции дельфинов, использующих Керченский пролив. Зимой 2017-2018 годов возникла задержка миграции рыб, дельфинов и птиц, однако это было вызвано аномально теплой погодой и не было связано со строительством.

А какая ситуация с другими краснокнижными видами?

Мурад Керимов: В зоне строительства оказались миграционные пути птиц, среди которых есть редкие виды.

В числе основных рисков эксперты называли влияние шумов на их места обитания, опасались вытеснения птиц на другие территории и даже гибели отдельных особей. Чтобы избежать этого, были установлены шумозащитные экраны, кормушки, искусственные гнездовья на воде и на суше. Проведена транслокация трех краснокнижных видов рептилий. Экологи также выявили 8 редких и охраняемых видов растений, все они были из зоны строительства пересажены на компенсационные участки.

Старожилов Керченского пролива - дельфинов с Крымского моста можно наблюдать невооруженным глазом. Фото: Сергей Кривожихин

Где находятся эти участки и ведется ли там экомониторинг?

Мурад Керимов: При разработке проекта оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 2015 году было проведено территориальное зонирование, что позволило определить границы строительства Крымского моста. Часть объектов временной инфраструктуры располагалась в границах Запорожско-Таманского заказника - особо охраняемой природной территории регионального подчинения

В связи с этим в проект ОВОС были заложены компенсационные мероприятия на территории заказника. Они получили положительное заключение Государственной экологической экспертизы и выполнялись с 2015 года. Экологический мониторинг ведется как в зоне строительства, так и на компенсационных участках по утвержденной программе. По результатам обследования растительности на 9 компенсационных участках выявлены 7 видов, занесенных в Красные книги России, Краснодарского края и Крыма.

Каковы основные показатели состояния окружающей среды?

Мурад Керимов: В Керченском проливе ведется интенсивное судоходство, это перевалочный пункт множества грузов, регион испытывает высокую рекреационную нагрузку в летний период. В большинстве населенных пунктов региона отсутствуют очистные сооружения. Все это загрязняет окружающую среду, но никак не связано со строительством.

Обобщая материалы мониторинга за 2017 год, можно сказать, что, несмотря на локальные загрязнения акватории, качество воды в Керченском проливе, а также в Таманском и Динском заливах соответствует рыбохозяйственным нормативам. Изменения среды обитания биоресурсов практически нигде не носят существенного характера.

Какие мероприятия в зоне строительства проводились, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду?

Мурад Керимов: Был проведен целый комплекс мероприятий: проложены временные автодороги в обход Тамани, построены кабельные воздушные линии и электроподстанции для сокращения работы дизельных генераторов, использовалось качественное топливо Евро 4, проводилось водоорошение, соблюдались требования к грузоперевозкам. На рабочих участках действуют временные и постоянные локальные очистные сооружения, которые позволяют очищать стоки до уровня предельно допустимых показателей рыбохозяйственных нормативов. Основной источник воздействия на воздух - передвижная строительная техника. Учитывая зависимость уровня загрязнения от климатических условий, параллельно с отбором проб воздуха проводятся замеры метеопараметров. Если сравнить результаты мониторинга за 2017 год с предыдущими периодами начиная с 2015 года значимых изменений концентрации взвешенных веществ в воздухе мы не увидим. Показатели состояния почвы и водных акваторий также в норме. Воды всей исследованной акватории Керченского пролива отнесены ко II классу качества воды - "чистые". Акватория Керченского пролива сохраняет высокую кормовую значимость для промысловых видов рыб. Наиболее распространенными и ценными остаются два вида кефалей - сингиль и лобан.

Качество воды в Керченском проливе, а также в Таманском и Динском заливах соответствует рыбохозяйственным нормативам

Тема мусора сегодня самая острая в экологической повестке. Какова ситуация с утилизацией отходов строительства?

Мурад Керимов: В рамках строительства проводились дноуглубительные работы. Донный грунт отвозился на утвержденный экологами отвал грунта в Черном море. Отходы за время строительства в основном неопасные, 5-го класса. Основной пик, связанный с демонтажем временных площадок и сооружений, ожидается в следующем году. И тут главная проблема - в отсутствии полигонов оптимальной транспортной доступности. Ближайший со стороны Тамани находится в Новороссийске на расстоянии 140 километров, со стороны Керчи - в 230 километрах, под Симферополем. Чтобы решить эту проблему, оборудованы площадки по сбору отходов, селективному сбору и производственному контролю за их состоянием. Параллельно администрации Республики Крым и Краснодарского края создавали объекты размещения ТКО. По завершении работ в 2019 году запланирована техническая и биологическая рекультивация более 200 гектаров нарушенных земель, обеспечено хранение предварительно срезанного плодородного почвенного слоя - около 450 тысяч кубометров. Нашей основной задачей было сделать все, чтобы негативное воздействие строительства было временным. Важно, что "зеленые" мероприятия стали стимулом решения экологических проблем в регионе, формируя благоприятные условия для дальнейшего развития Юга России.

Справка

Экомониторинг региона строительства проводится с июля 2015 по 2019 год по заказу Управления федеральных автодорог "Тамань" Федерального дорожного агентства по программе, одобренной в рамках Государственной экологической экспертизы проекта. В нем участвуют специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, Кубанского государственного аграрного университета, Южного федерального университета, Сочинского национального парка, Фонда охраны дикой природы "Западный Кавказ", Института экологии и землепользования и других экологических организаций.

Кстати

По итогам экомониторинга за 4 квартал 2017 года в регионе строительства Крымского моста отмечено увеличение общего числа птиц. Максимальное увеличение - в отрядах гусеобразных и ржанкообразных, одним из которых является краснокнижный вид - морской голубок. Всего учтено 4751 птица 31 вида, относящихся к 9 отрядам. Среди лебедей были особенно многочисленны лебеди-шипуны (111 особей на острове Тузла и косе Тузла). Отмечено 7 особей лебедя-кликуна. Увеличилось количество редких перелетных видов птиц, занесенных в Красные книги различных уровней.