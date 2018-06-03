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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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При строительстве Крымского моста обеспечили надежную защиту природы региона
Текст: Елена Березина
Российская газета - Спецвыпуск №7582 (119)
Строительство Крымского моста не ухудшило биоразнообразие Черного моря, как опасались экологи.
Качество воды вокруг Крымского моста не изменилось, несмотря на масштабное строительство. Фото: РИА Новости www.ria.ru Качество воды вокруг Крымского моста не изменилось, несмотря на масштабное строительство. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Качество воды вокруг Крымского моста не изменилось, несмотря на масштабное строительство. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Об этом "РГ" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов.

Мурад Керимович, с чего начиналось экологическое сопровождение проекта?

Мурад Керимов: Еще в январе 2015 года при Минприроды России была создана рабочая экспертная группа, в которую вошли специалисты РАН, МГУ, научно-исследовательских институтов и общественных экологических организаций, особо охраняемых природных территорий. В экспертной группе работало несколько секций: заповедных территорий, охраны растений и животных, охраны моря, обращения с отходами, гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Летом 2015 года были проведены первые общественные слушания по программе экологических изысканий, выполнена их экспертиза, а затем и сами инженерные и полевые исследования, краснокнижные животные и растения были переселены на территорию заказника. В ноябре мы получили заключение экологической экспертизы проекта и начали первые работы.

Какие краснокнижные виды, обитающие в зоне строительства, защищали экологи?

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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Мурад Керимов: В Керченском проливе обитают два вида китообразных - дельфин-афалина и морская свинья-азовка. Они используют Керченский пролив по-разному. Афалина обитает в нем летом, азовка мигрирует между Азовом и Черным морем, куда отправляется на зимовку. Есть еще дельфин-белобочка, или обыкновенный, но он заплывает в залив крайне редко. В первые месяцы подготовки к строительству, когда в акватории работали саперы и была возможна случайная детонация взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, применялось акустическое отпугивание. Азовки не любят шум и никогда не сопровождают суда. Они могли испытывать определенный дискомфорт в период массовой забивки свай, тем не менее весной и осенью продолжали успешно мигрировать через пролив. Наиболее стрессоустойчивыми, по мнению специалистов, оказались афалины: даже шумная фаза стройки на них почти никак не отразилась. В дальнейшем дельфины обживут тысячи свай в проливе - своего рода искусственный риф, который будет способствовать повышению биологической продуктивности акватории.

Дельфины обживут тысячи свай в проливе - своего рода искусственный риф, который будет повышать биологическую продуктивность акватории

Поэтому говорят, что обитателей в Керченском проливе стало даже больше?

Мурад Керимов: Есть данные об увеличении популяции азовского стада морских свиней. По сравнению с 2001-2002 годами их численность выросла более чем в три раза и сейчас превышает 17 тысяч особей.

Как получены эти данные?

Мурад Керимов: В 2017 году по поручению минприроды была проведена экспедиция ВНИИ охраны окружающей среды с участием сотрудников Крымского филиала и приглашенных специалистов. Выполнена серия судовых учетов, определена численность мигрирующих дельфинов, попутно велись береговые наблюдения и опросы местного населения и рыбаков. В 2018 году работы продолжились. Запланирован учет дельфинов в российских водах Черного моря, который в полном объеме не проводился в течение трех десятилетий. Ученые подтвердили, что строительство моста не оказывает негативного влияния на популяции дельфинов, использующих Керченский пролив. Зимой 2017-2018 годов возникла задержка миграции рыб, дельфинов и птиц, однако это было вызвано аномально теплой погодой и не было связано со строительством.

А какая ситуация с другими краснокнижными видами?

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Мурад Керимов: В зоне строительства оказались миграционные пути птиц, среди которых есть редкие виды.

В числе основных рисков эксперты называли влияние шумов на их места обитания, опасались вытеснения птиц на другие территории и даже гибели отдельных особей. Чтобы избежать этого, были установлены шумозащитные экраны, кормушки, искусственные гнездовья на воде и на суше. Проведена транслокация трех краснокнижных видов рептилий. Экологи также выявили 8 редких и охраняемых видов растений, все они были из зоны строительства пересажены на компенсационные участки.

Старожилов Керченского пролива - дельфинов с Крымского моста можно наблюдать невооруженным глазом. Фото: Сергей Кривожихин

Где находятся эти участки и ведется ли там экомониторинг?

Мурад Керимов: При разработке проекта оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 2015 году было проведено территориальное зонирование, что позволило определить границы строительства Крымского моста. Часть объектов временной инфраструктуры располагалась в границах Запорожско-Таманского заказника - особо охраняемой природной территории регионального подчинения

В связи с этим в проект ОВОС были заложены компенсационные мероприятия на территории заказника. Они получили положительное заключение Государственной экологической экспертизы и выполнялись с 2015 года. Экологический мониторинг ведется как в зоне строительства, так и на компенсационных участках по утвержденной программе. По результатам обследования растительности на 9 компенсационных участках выявлены 7 видов, занесенных в Красные книги России, Краснодарского края и Крыма.

Каковы основные показатели состояния окружающей среды?

Мурад Керимов: В Керченском проливе ведется интенсивное судоходство, это перевалочный пункт множества грузов, регион испытывает высокую рекреационную нагрузку в летний период. В большинстве населенных пунктов региона отсутствуют очистные сооружения. Все это загрязняет окружающую среду, но никак не связано со строительством.

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Обобщая материалы мониторинга за 2017 год, можно сказать, что, несмотря на локальные загрязнения акватории, качество воды в Керченском проливе, а также в Таманском и Динском заливах соответствует рыбохозяйственным нормативам. Изменения среды обитания биоресурсов практически нигде не носят существенного характера.

Какие мероприятия в зоне строительства проводились, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду?

Мурад Керимов: Был проведен целый комплекс мероприятий: проложены временные автодороги в обход Тамани, построены кабельные воздушные линии и электроподстанции для сокращения работы дизельных генераторов, использовалось качественное топливо Евро 4, проводилось водоорошение, соблюдались требования к грузоперевозкам. На рабочих участках действуют временные и постоянные локальные очистные сооружения, которые позволяют очищать стоки до уровня предельно допустимых показателей рыбохозяйственных нормативов. Основной источник воздействия на воздух - передвижная строительная техника. Учитывая зависимость уровня загрязнения от климатических условий, параллельно с отбором проб воздуха проводятся замеры метеопараметров. Если сравнить результаты мониторинга за 2017 год с предыдущими периодами начиная с 2015 года значимых изменений концентрации взвешенных веществ в воздухе мы не увидим. Показатели состояния почвы и водных акваторий также в норме. Воды всей исследованной акватории Керченского пролива отнесены ко II классу качества воды - "чистые". Акватория Керченского пролива сохраняет высокую кормовую значимость для промысловых видов рыб. Наиболее распространенными и ценными остаются два вида кефалей - сингиль и лобан.

Качество воды в Керченском проливе, а также в Таманском и Динском заливах соответствует рыбохозяйственным нормативам

Тема мусора сегодня самая острая в экологической повестке. Какова ситуация с утилизацией отходов строительства?

Мурад Керимов: В рамках строительства проводились дноуглубительные работы. Донный грунт отвозился на утвержденный экологами отвал грунта в Черном море. Отходы за время строительства в основном неопасные, 5-го класса. Основной пик, связанный с демонтажем временных площадок и сооружений, ожидается в следующем году. И тут главная проблема - в отсутствии полигонов оптимальной транспортной доступности. Ближайший со стороны Тамани находится в Новороссийске на расстоянии 140 километров, со стороны Керчи - в 230 километрах, под Симферополем. Чтобы решить эту проблему, оборудованы площадки по сбору отходов, селективному сбору и производственному контролю за их состоянием. Параллельно администрации Республики Крым и Краснодарского края создавали объекты размещения ТКО. По завершении работ в 2019 году запланирована техническая и биологическая рекультивация более 200 гектаров нарушенных земель, обеспечено хранение предварительно срезанного плодородного почвенного слоя - около 450 тысяч кубометров. Нашей основной задачей было сделать все, чтобы негативное воздействие строительства было временным. Важно, что "зеленые" мероприятия стали стимулом решения экологических проблем в регионе, формируя благоприятные условия для дальнейшего развития Юга России.

Справка
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Экомониторинг региона строительства проводится с июля 2015 по 2019 год по заказу Управления федеральных автодорог "Тамань" Федерального дорожного агентства по программе, одобренной в рамках Государственной экологической экспертизы проекта. В нем участвуют специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, Кубанского государственного аграрного университета, Южного федерального университета, Сочинского национального парка, Фонда охраны дикой природы "Западный Кавказ", Института экологии и землепользования и других экологических организаций.

Кстати

По итогам экомониторинга за 4 квартал 2017 года в регионе строительства Крымского моста отмечено увеличение общего числа птиц. Максимальное увеличение - в отрядах гусеобразных и ржанкообразных, одним из которых является краснокнижный вид - морской голубок. Всего учтено 4751 птица 31 вида, относящихся к 9 отрядам. Среди лебедей были особенно многочисленны лебеди-шипуны (111 особей на острове Тузла и косе Тузла). Отмечено 7 особей лебедя-кликуна. Увеличилось количество редких перелетных видов птиц, занесенных в Красные книги различных уровней.

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