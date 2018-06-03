Участники пробега "РГ" узнали связь между велосипедом и творчеством

В Витебске для участников велопробега "Спасибо за Победу!", соорганизатором которого выступила "РГ", местные власти организовали несколько экскурсий. А директор музея истории витебского народного художественного училища Андрей Духовников даже неожиданно провел параллели между велоспортом и разными направлениями искусства.

- Размытые образы, которые, например, присутствуют в творчестве Пикассо, можно сравнить с тем, что видит велосипедист, несущийся на большой скорости и фиксирующий при этом боковым зрением несколько объектов сразу. То есть, возможно, во время работы над картинами изображалась такое измерение, как скорость. А творчество Малевича или Шагала тоже можно сравнить с велосипедом, который снова и снова изобретают заново, - говорит он.

Подобные аналогии оказались не случайными. Директор музея признался, что является заядлым велосипедистом. На двухколесном транспорте он приезжает даже на совещания горисполкома.

Кстати, участники пробега предложили сотрудникам музея любопытный проект: установить на входе большой кусок ватмана, на котором каждый посетитель мог бы поставить фломастером одну точку и в результате появилась бы уникальная картина, а возможно и целое направление искусства. В музее пообещали подумать над этой идеей.

Еще один музей, который посетили велосипедисты, был посвящен белорусскому партизану, возглавившему первую партизанскую бригаду Минаю Шмыреву. "Батька Минай" доставил фашистам немало неприятностей и сумел создать в немецком тылу целое "государство", успешно сопротивлявшееся оккупантам, с которым так и не смогли справиться каратели.

Велосипедисты не только осмотрели экспонаты музея, но и побывали в партизанских блиндажах, вырытых на территории музейного двора по специально сделанным историками замерам, а также посмотрели фильм о "Батьке Минае" на белорусском языке.