В Ростовской области запустили электрички с... бесплатным гидом

Из Ростова-на-Дону в Таганрог отправилась первая электричка, где по одному из вагонов ходил не только маршрутный контролер в поисках "зайцев", но и профессиональный туристический гид. За время пути - а это около двух часов - он рассказывал пассажирам о тайнах донского края. Кстати, путешествие в историческом вагоне стоит столько же, сколько на обычной электричке.

- Понимаете, за ширмой ежедневности мы порой не можем разглядеть прекрасные творения истории. Этот электропоезд идет по местам, где кочевали непобедимые скифы, гунны, сарматы, половцы. Практически каждый полустанок имеет свою уникальную историю. Мы решили, что каждому пассажиру будет интересно узнать сведения о местной истории из уст профессионального рассказчика, - говорит организатор акции Наталья Бартеньева из Таганрогского городского туристического центра. - Гид работает не во всем поезде, а только в одном вагоне. Зато мы уверены, что в нем будут собираться пассажиры, неравнодушные к истории - так сказать, адресная аудитория. Специально для нее мы декорируем вагон - раздаем афишки, буклеты.

По словам пассажиров, с которыми пообщался корреспондент "Российской газеты", такая идея ростовских железнодорожников их немало удивила, и теперь, если им вновь придется ехать из донской столицы в Таганрог, они непременно сядут в вагон с гидом.

Кстати, каждый новый рейс будет оформляться тематически. К примеру, 10 июня в Таганроге состоятся Пушкинские чтения, и потому поезд будет оформлен в стиле XIX века. А к предстоящему чемпионату мира по футболу гиды проведут экскурсии, ориентированные на болельщиков.