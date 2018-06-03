В Сочи открылся 29-й российский кинофестиваль "Кинотавр". Советник президента РФ Владимир Толстой зачитал приветствие кинофестивалю от Владимира Путина, президент "Кинотавра" Александр Роднянский - от Дмитрия Медведева. Актер Данила Козловский озвучил письма себе самому (и всем вместе взятым) из прошлого и будущего; церемонию он вел в набоковском стиле, почти по логике "помнишь, мы как-то завтракали года за два до твоей смерти…". Тему личного развития продолжил председатель жюри основного конкурса Алексей Попогребский. "Никто не может украсть у нас внутреннюю свободу, кроме нас самих", - напутствовал он членов жюри.

Нам есть за кого персонально болеть - в главном конкурсе "Кинотавра" "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, снятая по книге "Святой против Льва" писателя и обозревателя "Российской газеты" Павла Басинского, - второй книге из его толстовской трилогии. Молодой граф Лев Николаевич в фильме, основанном на реальных событиях из биографии Толстого, встает на защиту невиновного, которому грозит военный трибунал и расстрел. "В книге Павла Басинского меня настолько поразила маленькая, буквально на три страницы, главка "Спасти рядового Шабунина", что мне захотелось снять по ней картину, - рассказывала Авдотья Смирнова. - Для меня эта история про русский фатум. Про то, что у нас закон часто вступает в противоречие со справедливостью. И это вечное противоречие в каких-то случаях меняет человеческие судьбы, в каких-то ломает, а в каких-то и уничтожает. В одном из своих поздних писем Лев Николаевич писал, что эта история имела на него влияния значительно большее, чем имущественные успехи и разорения, чем успехи его литературы, и даже болезни и смерти близких. И именно она сделала Толстого абсолютно непримиримым противником смертной казни, которую он считал главным преступлением против человека".

Сценарий по книге писали втроем: Павел Басинский, Авдотья Смирнова и Анна Пармас, причем лауреат премии "Большая книга" Павел Басинский здесь как сценарист дебютировал.

Вообще в этом году на "Кинотавре" дебютов оказалось так много, что кинофестиваль увеличится на один дополнительный конкурс и день: для режиссеров-дебютантов сделали отдельный смотр, в который вошло восемь картин. Семь из них созданы при поддержке министерства культуры, за два года поддержавшего около сорока проектов молодых авторов. Всего на отбор было подано 102 полнометражных фильма.

В главном конкурсе "Кинотавра" - "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, снятая по книге "Святой против Льва" Павла Басинского

В основном конкурсе - впервые за всю историю фестиваля - ожидается состязание его призеров и участников, начиная с 1992 года. Свои ленты представят Сергей Ливнев и Алексей Федорченко, Дмитрий Месхиев и Александр Гордон, Денис Шабаев, Иван И.Твердовский и Анна Матисон, Григорий Константинопольский, Наталья Мещанинова, Михаил Сегал и Авдотья Смирнова. "Только Михаил Расходников (худрук и основатель театра "Проба" - прим.ред.) ранее не приезжал в Сочи, но зато в его ленте "Временные трудности" одну из главных ролей исполняет Иван Охлобыстин - лауреат 1992 года", - уточняла программный директор фестиваля Ситора Алиева.

"Производство игровых картин теперь уже не сосредоточено только исключительно в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Алтай, Бурятия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Якутия - вот названия регионов, предоставивших ленты для просмотра отборочной комиссией, - отметила тенденции расширения географии "Кинотавра" Ситора Алиева. - Огромная Россия может похвастать кинопроизводством в таких городах, как Ангарск, Архангельск, Владимир, Новосибирск, Пермь, Череповец… Из 12 фильмов основной программы три поставлены женщинами. Любопытно, что самыми титулованными постановщиками стали самый молодой и самый старый участники конкурса - Иван И.Твердовский и Дмитрий Месхиев. Четыре фильма сделаны при поддержке министерства культуры, один - Фонда кино… Авторское кино встречается у нас в этом году с мейнстримом, традиционное киноповествование - с перфомансом. Почти все дебюты, а также многие ленты основного конкурса посвящены проблемам молодежи и теме взросления - сегодня одной из самых актуальных в мировом молодом кино".

Открылся фестиваль "Летом" Кирилла Серебренникова, фильмом закрытия станет документальная лента Веры Кричевской "Дело Собчака".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"