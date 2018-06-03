МЧС предупредило о новом ухудшении погоды в Челябинской области

Южноуральцев предупредили о дальнейшем ухудшении погоды. Вслед за дождями со снегом в регионе ждут шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС региона.

- Органам исполнительной власти и местного самоуправления, организациям в пределах своих компетенций и полномочий рекомендовано организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, - сообщили в ведомстве.

По данным челябинского гидрометцентра, температура воздуха днем не превысит 11 градусов по Цельсию. Ночью в горных районах возможны заморозки