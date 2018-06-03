"Мусорная" проблема во многих регионах обострилась настолько, что иной раз кажется — не хватит никаких средств и сил, чтобы с ней справиться. Однако это не так. В тех регионах, где проблему осознали раньше других и начали ею заниматься настойчиво и целеустремленно, картина совсем иная. И поучиться там есть чему.

Например, в Оренбургской области формируют новую систему обращения с ТКО, которая начнет действовать с будущего года, строят четыре мусоросортировочных комплекса, где наладят переработку отходов.

Территориальную схему обращения с мусором правительство региона утвердило еще в 2016 году. По ней область разделили на девять кластеров, в которых действуют одиннадцать полигонов ТКО. В перспективе на каждом из них будет организован сортировочный комплекс. Отсортированное вторсырье планируется возвращать в хозяйственный оборот.

- Всего в области выявлено более 720 свалок, подлежащих ликвидации, около 600 из них уже ликвидированы, - констатирует замначальника управления министерства природных ресурсов области Дмитрий Классен. - Уже работают 72 объекта по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и размещению отходов.

На мусоросортировочном комплексе по обработке ТКО, поступающих от жителей и предприятий города, выход вторсырья достиг 40 процентов. Производительность комплекса - до 250 тысяч тонн в год, сортировка ведется по 25 фракциям. В скором будущем такие объекты появятся и в других городах области - Орске, Бузулуке, Медногорске, Ясном.

Кроме того, в планах - строительство двух крупных мусороперерабатывающих комплексов нового типа. Каждый будет оснащен автоматической сортировочной линией для отделения органики от минеральной части ТКО. Неорганический остаток в дальнейшем планируется перерабатывать в стройматериал для отсыпки дорог, площадок и рекультивации свалок. Комплекс будет включать в себя и завод по выработке из отходов RDF-топлива (производится из твердых компонентов мусора - пластика, бумаги, картона, текстиля, резины, кожи, дерева и др. - Ред.), а также полигон для непригодной к переработке минеральной части ТКО и "хвостов" после сортировки. Полученное из отходов топливо можно будет использовать в производственном цикле получения цемента, а также для выработки электроэнергии.

Если из крупного города перестать вывозить отходы, достаточно пары дней, чтобы он превратился в настоящую свалку

Конечно, если из крупного города перестать вывозить отходы, достаточно пары дней, чтобы он превратился в свалку. Поэтому борьба с мусором - одна из главных статей расходов и для Краснодара, чье население, по оценкам, уже перевалило за 1,5 миллиона. Больше года роль регионального оператора здесь выполняет "Мусороуборочная компания". Ежедневно из города вывозят больше тысячи тонн мусора на полигон, расположенный у хутора Копанской. Зимой этого года хозпарк Краснодара пополнился 46 новыми мусоровозами и уборочными машинами. Они более маневренны, экологичны и в несколько раз лучше прессуют мусор.

- В Краснодаре проблем с бытовыми отходами хватает, - отмечает директор компании-оператора Валерий Облогин. - Если раньше договоры с нами заключали ТСЖ и управляющие компании, то теперь это обязаны делать сами собственники квартир и домовладений. Поэтому в ближайшее время мы собираемся расширить абонентский отдел и возвести для него отдельный корпус, чтобы облегчить работу с гражданами. И второй момент - в порядке эксперимента мы установили контейнеры для раздельного сбора мусора - пластика и стекла - и наблюдали за реакцией людей. Большинство реагирует положительно. Но есть и те, кому лень разделять мусор.

А в Санкт-Петербурге вокруг мусора вообще кипят страсти: итоги конкурса на выбор единого оператора по обращению с ТКО отменил Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. История тянется с начала года, когда городские власти заключили договор с заводом по механизированной переработке бытовых отходов (МПБО-2). Он предусматривал не только вывоз, но и постепенный переход на сортировку твердых бытовых отходов. В первую очередь оператору предписывалось ввести селективный сбор опасных отходов - установить у жилых домов контейнеры для батареек, лампочек, электроприборов и т.п. Также был установлен жесткий план по переработке: к 2020 году в городе должно было перерабатываться 38 процентов отходов, к 2030-му - все 100. По данным комитета по благоустройству Петербурга, в рамках десятилетнего контракта оператор должен был получить около 37 миллиардов рублей. Эти средства должны были поступить от горожан через коммунальные платежи. Видимо, они и стали причиной борьбы.

С иском в суд обратился один из крупнейших игроков на мусорном рынке города и области - компания "Новый свет-Эко", которая сама рассчитывала стать оператором. И теперь ситуация неясная: все судебные споры должны быть урегулированы к началу следующего года, когда по федеральному законодательству единые операторы в регионах уже должны приступить к работе.

Пока в Петербурге разгорался спор хозяйствующих субъектов, в Ленинградской области оператора выбрали. Им стала Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области. Договор с ней заключили на десять лет, причем одним из ключевых пунктов соглашения стало подключение спутниковой навигации ГЛОНАСС к региональной информационно-навигационной системе, что обеспечит полный контроль маршрутизации "мусорных потоков".

А в Екатеринбурге объявили о создании второго мусорного полигона. Он должен появиться в южной части города, со стороны челябинского тракта. По словам директора екатеринбургского муниципального предприятия "Спецавтобаза" Нафика Фамиева, рассматриваются территории Белоярского и Сысертского городских округов.

Пока же все отходы столицы Среднего Урала складируются на Северном полигоне, расположенном в городе-спутнике Верхней Пышме. По договоренности с местными властями его в скором времени планируют расширять. Однако это не решит проблему транспортировки: плечо доставки мусора из южного района мегаполиса на северный полигон слишком большое.

Город, где проживает более 1,3 миллиона человек, остался с единственным мусорным полигоном после того, как летом 2015 года по требованию природоохранной прокуратуры городские власти закрыли площадку в районе Широкой речки. Там переполненная свалка приблизилась к городу на опасное расстояние и создавала угрозу распространения инфекционных заболеваний. Теперь ее планируют ликвидировать: по словам главы комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егора Свалова, из городского бюджета уже выделено 500 миллионов рублей. Отходы разровняют, засыплют грунтом, покроют слоем плодородной земли и засадят травой и кустарниками. К 2021 году на этом месте должен остаться зеленый холм.

Кроме того, на полигоне будет организован отвод метана - горючий газ образуется в процессе естественного разложения мусора. Этим займется шведская компания. Получаемый газ она планирует сжигать, превращая его в электроэнергию: расчетная мощность генерирующей установки составит 1,2 мегаватта. К 1 августа этого года компания рассчитывает утвердить в РЭК тариф на вырабатываемую электроэнергию.

Похожие проблемы и в Челябинске. Министерство экологии области определило, кто будет инвестировать в строительство нового мусорного полигона возле деревни Чишма. Через несколько лет там появится региональный центр по приему и переработке отходов. Концессионное соглашение рассчитано на 25 лет, сумма инвестиций - 3,5 миллиарда рублей. Компания-инвестор должна создать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В городе будут построены две мусороперегрузочные станции годовой мощностью 330 и 50 тысяч тонн. Возле Чишмы появится сортировочный комплекс и полигон для захоронения неутилизируемых "хвостов". В планах - строительство двух мусороперегрузочных станций в Еткульском районе и Троицке.

Однако это планы, а, как минимум до нынешней осени в Челябинске действует городская свалка. После ее закрытия с последующей рекультивацией весь мусор будет свозиться на резервный полигон в поселке Полетаево, который сейчас проходит госэкспертизу для увеличения мощности. В региональном министерстве экологии сообщают, что он станет первым на Южном Урале, при строительстве которого будут учтены все технологические и экологические требования, а глубина переработки составит почти 100 процентов. На рециклинг пойдут пластик, металл, картон, стекло и другие материалы. На прессовку и захоронение - только пищевые отходы. Срок службы Полетаевского полигона рассчитан минимум на 35 лет.

Практика

По данным отделения "Гринпис" в России, Оренбург входит в число лидеров в стране по удобству раздельного сбора отходов: доступ к инфраструктуре для селективного сбора мусора "по сортам" имеют 65 процентов жителей города. Первые "евроконтейнеры" на улицах областного центра появились в 2010 году. А в 2014-м здесь достроили крупный мусоросортировочный комплекс. Сегодня в Оренбурге раздельно собирается пластик, макулатура, стекло, алюминиевые банки, упаковка тетрапак и пищевые отходы. Эта система постепенно внедряется и в других городах. Кроме того, практически во всех районах области налажен сбор металлолома. Местные бизнес-структуры собирают автомобильные аккумуляторы, а региональная сеть магазинов установила в торговых залах контейнеры для приема батареек любого типа.

Кроме того, в Оренбуржье уже семь лет перерабатывают биологические отходы в удобрения и биогаз. Сырьем для получения ценных органических биоудобрений и топлива стали навоз, птичий помет, а также отходы пищевой промышленности. К делу подключились и местные ретейлеры - они стали отправлять на переработку партии "просрочки". А в январе 2016 года одна из местных компаний заключила с региональным управлением Россельхознадзора договор на утилизацию санкционного продовольствия. С помощью специальной установки изъятые на таможне продукты перерабатывают на биогаз, который можно использовать для заправки автомобилей. В ход идут турецкие помидоры, польские яблоки, апельсины, клубника, заграничные сыры и даже мясо.

- За основу мы взяли технологию метанового сбраживания - она распространена в мире и применяется в том числе и на очистных сооружениях. Уникальность нашего направления - в том, что производится ускоренная утилизация смешанного сырья, в том числе и отходов агропроизводства, - пояснил директор компании Николай Кокарев.

Процесс превращения контрафакта в топливо контролирует Россельхознадзор - сотрудники ведомства присутствуют при каждой утилизации.

С начала 2018 года управление Россельхознадзора по Оренбургской области изъяло и уничтожило одиннадцать партий запрещенной к ввозу и обороту на территории РФ сельхозпродукции общим весом более 22 тонн.

Полученный таким образом биогаз предприятие использует для собственных нужд - как источник тепла и электроэнергии. В перспективе компания планирует открыть сеть АЗС, где автомобили будут заправлять биогазом. Такое топливо по составу аналогично природному, однако его производство - абсолютно экологично, а также малозатратно.

Помимо удобрений и биогаза, компания наладила выпуск микробиологических препаратов для восстановления почвы. Но самый ценным продуктом здесь считают собственные технологии цивилизованной утилизации мусора. Так, в 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме предприятие стало победителем национального ежегодного конкурса "Премия развития" в номинации "Лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий.