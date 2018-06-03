Российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отличились заброшенными шайбами и сделали решающий вклад в победу "Вашингтона" над "Лас-Вегасом" в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли североамериканской Национальной хоккейной лиги. "Столичные" на своем льду взяли верх со счетом 3:1 и повели в противостоянии 2-1.

Победный задел "Вашингтон" совершил во втором периоде. Сначала Овечкин успешно сыграл на добивании и повторил клубный рекорд по числу голов в плей-офф одного сезона - 14. Такого же результата в 1990-м добился нападающий Джон Дрюс. Этот рекорд воспитанник столичного "Динамо" почти наверняка успеет превзойти.

На 32-й минуте Кузнецов, получивший не слишком серьезную, но все же неприятную травму во второй игре после силового приема соперника, точным кистевым броском огорчил голкипера "Лас-Вегаса" Марка-Андре Флери. В третьем периоде гостям удалось сократить отставание, но затем канадский нападающий "Вашингтона" Деванте Смит-Пелли установил окончательный результат - 3:1.

- Мне кажется, что мы провели одну из наших лучших игр в нынешнем плей-офф, - сказал после матча Евгений Кузнецов. - Мы очень точно, предельно аккуратно передавали шайбу в средней зоне, не допускали ошибок и ненужных потерь, хорошо переходили в атаку. Здорово, что когда пропустили в третьем периоде, то не расклеились, а продолжали играть в атакующем стиле.

Четвертый матч серии состоится снова в Вашингтоне в ночь с 4 на 5 июня по московскому времени.