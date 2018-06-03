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Рубрика: Общество

Россию ждет сокращение числа студентов

Текст: Владимир Емельяненко

С 2000 по 2017 годы численность школьников в стране сократилась более чем на 21,7 процента. Таковы данные доклада федерального правительства "О реализации государственной политики в сфере образования за 2017 год". Как признают авторы доклада из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, проблема уменьшения числа школьников с уровня среднего образования перемещается на уровень среднего профессионального и высшего образования.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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- Демографическая яма объясняется тем, что мы пожинаем итоги глобального кризиса 90-х годов, - говорит председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. - Он, увы, еще не исчерпан. Проблема в том, что в период активного репродуктивного возраста и деторождения вступают дети, рожденные в начале и середине 90-х. И поэтому, вслед за всплеском рождаемости, имевшем место в 2010-2015 годах, Россию к 2025 году ждет снижение рождаемости и более глубокая демографическая яма, чем в 1990-х годах. Поэтому ставка на сбережение человека или человеческого фактора приобретает стратегическую значимость.

По прогнозам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, численность студентов вузов в 2018-2019 учебном году может составить около 4,3 миллиона человек, что более чем на 40 процентов ниже показателя 2009 года. Тогда в высшие учебные заведения поступили 7,4 миллиона выпускников школ.

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