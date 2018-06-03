Господин канцлер, мы встречаемся с вами накануне визита в Австрийскую Республику президента России Владимира Владимировича Путина. Вы с ним познакомились в Москве, где побывали в конце февраля, вскоре после вашего избрания федеральным канцлером. Какие темы приоритетны для предстоящей встречи?

Себастьян Курц: Я рад, что президент России Владимир Путин прибудет с визитом в Австрию 5 июня и погостит в нашей стране. Мы хотели бы обсудить две ключевые темы: во-первых, двусторонние отношения между Австрией и Россией, в том числе вопрос укрепления экономических связей. К счастью, в этой сфере видится положительная динамика и огромный потенциал. Во-вторых, мы, разумеется, поговорим об отношениях Европейского союза и России. Нам хотелось бы принять посильное участие в улучшении взаимодействия сторон, ведь в последние несколько лет тут то и дело возникает напряженность.

Ну, а если говорить более конкретно? Вообще, в послевоенной истории у России с Австрией всегда были неплохие отношения. Мы чувствуем тепло австрийцев в отношении России, россияне испытывают добрые чувства к гражданам Австрии. Как с этой точки зрения вы оцениваете сегодняшнее состояние отношений?

Себастьян Курц: Могу сказать, что наши отношения прошли ряд кардинально отличных друг от друга этапов: Вторая мировая война, затем создание второй Австрийской Республики, где Россия выступила стороной международного договора, являясь одной из держав-освободительниц Австрии, последовавший за этим этап холодной войны… Последние годы были трудными - на фоне украинского кризиса и напряжения между Евросоюзом и Россией. Однако бесспорно, что все эти годы у Вены с Москвой всегда оставался налаженный канал связи, общение было открытым, диалог - успешным, и лично мне это представляется важным. Австрия находится в сердце Европы - на границе между Западом и Востоком. Наша страна всегда выполняла функцию моста как в географическом, так и в политическом понимании этого слова и хотела бы выполнять ее в дальнейшем. В этой связи я считаю удачей, что у нас с Россией столь прочный фундамент для диалога. Мы хотим использовать его для преодоления антагонизмов, проявляющихся на нашем континенте, поскольку мы искренне заинтересованы во взаимодействии ЕС и России. Мы бы хотели внести свою лепту в общее дело, при этом отдавая себе отчет в том, что этот путь будет долог. Что же касается экономических контактов, мы довольны тем, насколько удачно складываются в данный момент наши отношения. Например, если говорить о туризме, рост очевиден: количество россиян, побывавших в Австрии за последний год, явно превысило отметку в миллион человек. Мы рады тому, что российские граждане с удовольствием проводят свои отпуска именно у нас.

Какую роль сегодня играет двустороннее сотрудничество в области энергетики и в каких сферах, как вам кажется, отношения между нашими странами наиболее перспективны?

Себастьян Курц: Я бы отметил плодотворное сотрудничество двух важнейших предприятий - австрийского OMV и российского "Газпрома", которое представляется мне исключительно выгодным для обеих сторон. Энергоснабжение в Австрии диверсифицировано, но поставки российского газа, без сомнения, играют в нем важную роль. Позитивным не только для России, но и для стран Европы я считаю то, что, несмотря на все регулярно возникавшие на протяжении минувших десятилетий трудности, наше сотрудничество в энергетической отрасли никогда не оспаривалось, оно было стабильным и непрерывным. Я считаю это важным моментом для России, которая выступает в качестве продавца, ведь от этого сильно зависят российская экономика и бюджет. И, конечно, это важно и для Австрии, как и для других европейских государств, покупающих газ, ведь для нас соблюдение договорных обязательств в области энергетики имеет особую важность.

Количество россиян, побывавших в Австрии за последний год, превысило миллионную отметку

В нашей стране не осталось незамеченным, господин канцлер, что, несмотря на то, что Австрия - полноценный член Евросоюза, лично вы выступали за отмену санкций в отношении России. Не осталось незамеченным также и то, что Австрия не высылала российских дипломатов в последнее время. А что, на ваш взгляд, следует сделать, чтобы изменились отношения между Россией и Евросоюзом и какую роль может сыграть в этом Австрия?

Себастьян Курц: Австрия - не просто государство - член Европейского союза. Мы принимаем активное участие в выработке и проведении в жизнь линии Европейского союза. Да, мы выразили солидарность с Великобританией, но, как вы правильно заметили, отказались высылать дипломатов. Будучи страной, в которой располагаются международные организации, мы сочли принятие подобных мер ошибочным. Нам хотелось бы внести свою лепту в улучшение отношений между ЕС и Россией. Полагаю, важным шагом в этом направлении могло бы стать обеспечение жизнеспособного перемирия на востоке Украины. Нам необходимо объединить усилия, чтобы гарантировать населению Восточной Украины то, в чем оно остро нуждается: мир, работающее перемирие. Это представляется мне хорошим подспорьем для дальнейшего укрепления сотрудничества России и Евросоюза и вывода его на прежний уровень, а в идеале - направления этих отношений в нужное, выигрышное для обеих сторон русло.

По словам послов России в Австрии и Австрии в России, не проходит недели, чтобы на австрийской или на российской земле не проходили какие-то интересные события, связанные с нашими отношениями. Какие из этих мероприятий представляются вам наиболее актуальными, важными для укрепления наших связей?

Себастьян Курц: Убежден, что массу возможностей открывает наш культурный обмен. Мы благодарны Богу за то, что австрийцы - культурная нация с богатыми традициями и историей, если говорить о музыке и искусстве в целом. Так считают во всем мире, это предмет нашей гордости и радости. И культурный обмен с Россией - это, несомненно, та область, где наши интересы совпадают.

Австрия - полноправный и уважаемый член международного сообщества. Она является членом крупнейших международных организаций, а с другой стороны, как нейтральная страна Вена - столица целого ряда таких организаций, и Россия в них представлена. В Вене три посла Российской Федерации в разных международных организациях - уникальная ситуация. Каковы основные приоритеты сегодняшней Австрийской Республики в международной сфере и ваши личные приоритеты, как канцлера?

Себастьян Курц: Мы - маленькая страна, что, однако, не мешает нам быть чрезвычайно активным государством на международной арене. Вы справедливо заметили, что Австрия - государство местонахождения многих международных организаций, а всего их 37. Решающую роль, безусловно, играет тот факт, что в Австрии расположена штаб-квартира ООН. В этой связи нашей крупнейшей задачей остается внесение посильного вклада в дело международного сотрудничества. Будучи нейтральной страной, мы, например, принимаем активнейшее участие в миссиях "голубых касок" ООН, призванных обеспечить мирное сосуществование людей в разных частях света. Мы также помогаем координировать усилия по развитию сферы оказания гуманитарной помощи. Кроме того, Австрия решительно выступает за разоружение, это касается, в частности, отказа от ядерного оружия - мы верим в то, что именно разоружение, а вовсе не наличие атомных бомб и ядерного оружия способно сделать наш мир безопаснее. Таков наш вклад в деятельность международных организаций. Разумеется, мы активно выступаем и за соблюдение во всем мире основных прав и свобод человека. С 1 июля Австрия будет председательствовать в Европейском союзе, и одним из наших приоритетов будет политика добрососедства - мы твердо убеждены, что сможем добиться стабильности и безопасности в Европе, если объединим усилия как страны-соседи, чтобы сделать наши отношения с сопредельными государствами как можно более гармоничными.

Когда я готовился к этой встрече, а еще до этого я делал радиопрограмму о вас, меня впечатлила ваша биография. И дело не только в том, что вы самый молодой глава правительства в Европе, что само по себе впечатляет…

Себастьян Курц: Самый молодой - это лишь вопрос времени…

Это продолжается уже долгое время. Но, кстати, это преимущество у вас скоро пройдет.

Себастьян Курц: Вы правы, сейчас я самый молодой глава правительства. Я очень рано начал свой путь, заняв пост государственного секретаря по делам интеграции в 24 года, а в 27 вступив в должность министра иностранных дел…

Вы классический self made man. Вы все бросили ради политики и преуспели в ней. Вы были самым молодым в Европе министром иностранных дел. Вам удалось больше, чем в какой-либо другой стране, справиться с такой сложнейшей проблемой, как миграция: в Австрии не было тех катаклизмов, которые мы наблюдали в других странах. Многие считают это вашей личной заслугой. И, наверное, то, что сегодня вы здесь в офисе федерального канцлера, это результат именно этой вашей деятельности. Что за эти полгода в кресле федерального канцлера вы могли бы отнести к своим заслугам и что, по вашему мнению, наиболее приоритетно для вас в ближайшее время?

Себастьян Курц: Вспоминая задачи, стоявшие передо мной во время пребывания в должности государственного секретаря по делам интеграции, могу с уверенностью сказать, что главной из них была разработка нового подхода к вопросу интеграции в Австрии. Наша страна очень многообразна: около 20 процентов населения - мигранты, что обуславливает потребность в организации сосуществования людей. На посту государственного секретаря мне удалось разработать концепцию под названием "интеграция по заслугам", целью которой было дать переселенцам шанс стать частью австрийского общества и вместе с тем создать условия, при которых мигранты, желающие жить в нашей стране, брали бы на себя определенные обязательства перед государством. В начале работы на посту министра иностранных дел мне довелось столкнуться с целым рядом вызовов: украинский кризис, миграционный кризис, конфликт в Сирии - работы было очень много. Что касается Австрии, на 2015-2016 годы пришелся этап принятия решений, и я попытался максимально снизить поток нелегальных мигрантов в Австрию и в Европу в целом. Мы все осознаем, что неуправляемая, противоправная иммиграция может создать угрозу стабильности и безопасности в Австрии и других странах. На посту федерального канцлера я работаю над достижением трех ключевых целей. Это, во-первых, обеспечение безопасности, стабильности и порядка внутри страны - в этой связи необходимо бороться с нелегальной миграцией и прилагать все усилия, чтобы Австрия и в будущем сохраняла статус одной из наиболее безопасных стран мира. Во-вторых, это ослабление налоговой нагрузки - сделать все, чтобы у работающего населения оставалось больше средств на жизнь, а благосостояние страны, в свою очередь, сохранялось и по возможности улучшалось. В-третьих, мы, безусловно, хотим обеспечить Австрии успешное будущее, развивая ее конкурентоспособность. Наша страна - территория оживленной экономической активности, ее потенциал огромен, и мы должны неустанно проводить реформы, инвестировать в образование и науку и, без сомнения, снижать бюрократическую нагрузку. Это станет залогом привлекательности страны для бизнеса и ее будущего успеха во все более глобализирующемся мире.

Я бы предложил еще одну цель - чтобы как можно больше российских туристов приезжало в Австрию. Это такая прекрасная страна, в которой можно найти все что угодно: от горных лыж до минеральных курортов, от прекрасной Вены до музыкального Зальцбурга. Собирается ли ваше правительство как-то способствовать развитию российского туризма в Австрии? И что бы вы посоветовали посмотреть людям, которые здесь еще не бывали?

Себастьян Курц: Это опасный вопрос для федерального канцлера, ведь я, конечно, должен порекомендовать россиянам всю Австрию целиком… Зимой Австрия представляется мне особенно привлекательной: можно провести горнолыжный отпуск на западе страны - в Зальцбурге, Тироле, Форарльберге. Австрийские Альпы дают уникальные возможности для горнолыжного отдыха и занятия зимними видами спорта. Кроме того, вы можете побывать в красивейших городах - от Зальцбурга до Вены, и познакомиться с их богатой культурной программой. Все это становится все более привлекательным, поскольку Австрия - очень безопасная и стабильная страна с восхитительными пейзажами. Впрочем, здесь можно прекрасно отдохнуть и летом, наслаждаясь горной природой. Мы тщательно заботимся об охране окружающей среды, чтобы сохранить эту совершенно уникальную, потрясающую природу Альп для будущих поколений и, конечно, дать приезжающим в нашу прекрасную страну туристам возможность познать ее.

Австрия ассоциируется с музыкой ваших великих композиторов - Штрауса, Моцарта, Гайдна… Живы ли эти музыкальные традиции в Австрии и каковы ваши, господин канцлер, личные музыкальные вкусы?

Себастьян Курц: Мы вкладываем большие средства, чтобы сохранять и развивать эти традиции, оставаясь при этом страной искусства и культуры, в том числе, конечно, культуры музыкальной. Австрийцы - страстные меломаны, у нас работает множество музыкальных школ, функционируют всемирно известные университеты, где можно получить музыкальное образование. Лично я, увы, не могу служить примером - я совершенно не музыкален. Однако это ничего не меняет: у нас в Австрии, слава богу, богатейшая культурная программа, в том числе и в музыкальной сфере.

Канцлер Австрии Себастьян Курц (слева) дал интервью Михаилу Гусману. Фото: ТАСС

А Вена, пожалуй, еще уникальна тем, что наряду с понятиями французская кухня, итальянская кухня, китайская кухня, есть отдельное понятие - венская кухня. Венский штрудель, венский шницель, венский кофе. Блюда названы именем города. Каковы ваши кулинарные пристрастия в венской кухне?

Себастьян Курц: Этот вопрос я понял практически без перевода. Вена всегда выполняла функцию "плавильного котла" культур, что, безусловно, сыграло решающую роль в появлении столь богатого многообразия влияний. Думаю, туристу в Австрии обязательно нужно попробовать торт "Захер", а еще, разумеется, не упустить возможность отведать венский шницель и тафельшпиц. Вот, по моему мнению, "обязательные пункты" для любого человека, проводящего отпуск в нашей стране.

Вы родились в достаточно простой семье, когда вы были еще мальчиком, в вашей семье принимали беженцев из Боснии и Герцеговины. Но вы очень рано всего себя отдали политике. Кто ваши политические кумиры и почему политика увлекла вас так сильно?

Себастьян Курц: К счастью, есть много людей, у которых можно чему-то научиться, множество примеров для подражания. На посту министра иностранных дел я имел честь сотрудничать с Франком-Вальтером Штайнмайером… Но и в Австрии, к моей большой радости, много политиков, участвовавших в формировании нашей страны в послевоенный период: начиная от Бруно Крайского и заканчивая Алоисом Моком - личностей, у которых было множество заслуг глобального масштаба. Сейчас они служат нам важнейшими образцами для подражания. Вы правы, я начал общественную деятельность очень рано, придя в политику в возрасте 16 лет. Однако я никогда не хотел быть политиком - мне хотелось помочь, внести свою лепту. Мне кажется, что если человек любит людей и ему нравится что-то создавать, организовывать, то именно в политике он откроет для себя множество возможностей принести пользу обществу. В начале своей общественной деятельности я старался действовать именно так. С годами это стало моей профессией, я бы даже сказал, призванием.

Вы все-таки молодой человек, у вас есть хобби, я знаю, что вы любите теннис, лыжи. А должность федерального канцлера, эта миссия - очень ограничивает ваши возможности. Вам не жалко, что ваша молодость уходит на это служение? Что ваша свобода ограничена? И если у вас есть свободное время, то как вы его проводите?

Себастьян Курц: Я, слава богу, не родился федеральным канцлером. У меня были недолгие, но счастливые детство и юность, и я мог заниматься тем, что обычно приносит радость молодому человеку. Вы правы, работая в правительстве вот уже 17 лет, я с большой радостью выполняю возложенные на меня задачи, что, несомненно, приводит к некоторому дефициту свободного времени. Когда оно появляется, я с удовольствием провожу его с семьей и друзьями. Очень люблю заниматься спортом на природе, в горах, меня увлекает все: от зимних видов спорта до езды на горном велосипеде, альпинизма и скалолазания, в том числе в летнее время.

Наша программа называется "Формула власти". И в завершение я всегда задаю всем своим собеседникам один и тот же вопрос. Что такое власть для вас? Для вас - федерального канцлера Австрии - какова на вкус эта сложная штука под названием власть?

Себастьян Курц: Я бы сказал, что, применительно к федеральному канцлеру, слово "власть" не совсем верно, ибо речь идет о колоссальной свободе действий, возможностях приводить вещи в движение, что-то менять, формировать. Я стараюсь использовать эту свободу, данную мне австрийскими избирателями, чтобы претворять в жизнь именно то, о чем я говорил в ходе предвыборной кампании - те обещания, которые я дал австрийскому народу - ведь именно благодаря этому я был выбран на свой пост. Разумеется, я сталкиваюсь с противодействием, критикой, вижу людей, которым не нравится то, что я делаю, но я стараюсь очень бережно относиться к оказанному мне доверию и сдерживать свои обещания. Думаю, в этом состоит мое призвание.

Мнение

Вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе высказал мнение, что ввиду новых таможенных пошлин, введенных США в отношении европейской стали и алюминия, Европейскому союзу следовало бы наладить отношения с Россией и отказаться от антироссийских санкций. Об этом австрийский чиновник заявил в своем интервью воскресному номеру австрийской газеты Oesterreich. По его словам, в сложившейся обстановке "честная торговля невозможна", а потому ЕС должен адекватно отреагировать на действия США. "Я всегда предостерегал от того, чтобы отдавать Россию в руки Китая. Пришло время прекратить злосчастные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - подчеркнул вице-канцлер Австрии, отметив, что антироссийские санкции нанесли немалый ущерб в первую очередь австрийской экономике.

Вместе с тем Штрахе сообщил, что надеется лично обсудить сложившуюся ситуацию с президентом России Владимиром Путиным, который, как уже объявили в Кремле, 5 июня посетит Австрию с рабочим визитом.

Подготовила Диана Ковалева