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03.06.2018 21:11
Рубрика: Власть

Летающая парта

Шойгу выбирает учебный самолет
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7582 (119)
Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по обеспечению Воздушно-космических сил учебно-тренировочными самолетами.

- В связи с поступлением в войска новейшей авиационной техники возросла потребность в квалифицированных специалистах. Соответственно, увеличился набор курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек. Как следствие, возникла необходимость в большем количестве тренировочных машин, - отметил глава оборонного ведомства России.

Единственной серийной учебно-боевой машиной ВКС сегодня является двухместный реактивный Як-130

В первую очередь министра интересовали самолеты для первоначальной летной подготовки будущих военных пилотов. В авиации их еще называют летающими партами. Единственной серийной учебно-боевой машиной ВКС сегодня является двухместный реактивный Як-130. По своим летно-техническим и маневренным характеристикам он близок к современным истребителям. К тому же за счет трехтонной боевой нагрузки эта машина позволяет применять почти все виды авиавооружения, в том числе управляемые ракеты "воздух-воздух", ракеты "воздух-поверхность" и авиабомбы.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Однако сразу сажать курсантов на такой самолет нельзя. Прежде они должны овладеть навыками эксплуатации более простой техники. Для этой цели могут использоваться как минимум два типа машин - винтовой Як-152 и реактивный СР-10. Сейчас оба самолета проходят испытания. Оба имеют несомненные преимущества, но и не лишены некоторых недостатков. К примеру, Як-152 обладает простым и прочным планером, некоторые его элементы изготовлены из композиционных материалов. В том числе за счет этого самолет может достигать скорости до 380 км/ч. К тому же его кабина практически аналогична той, что установлена на Як-130. Однако сразу пересесть с этой машины на "реактив" курсантам будет непросто.

У другого претендента на роль летающей парты такой проблемы нет. СР-10 достаточно современная машина с обратной стреловидностью крыла и планером из композитных материалов, по мнению его создателей, может занять промежуточную нишу при переходе курсантов с Як-152 на Як-130. Однако эта самая "промежуточность" как раз не устраивает некоторых генералов. Они считают нерациональным вкладывать большие деньги в самолет с ограниченными учебными задачами.

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Все эти "за" и "против" Шойгу обсудил с военачальниками на совещании. Они также оценили состояние правопорядка и дисциплины в армии и на флоте. "Сформировалась устойчивая тенденция к снижению многих хронических правонарушений, совершаемых военнослужащими. Несмотря на то что в целом Вооруженные силы остаются одним из самых законопослушных государственных институтов, работа по предупреждению правонарушений среди военнослужащих должна быть более эффективной", - считает министр.

Генералы также обсудили ход военного капстроительства в нынешнем году. Запланировано возведение 3573 объектов, и уже 1046 введены в эксплуатацию. По словам Шойгу, решен вопрос с размещением группировки сил и средств ядерного сдерживания, обустройства космодрома Плесецк и энергообеспечения пункта базирования подводных сил Тихоокеанского флота. На Западном и Юго-западном стратегических направлениях введено в строй 369 зданий и сооружений. Сейчас идет создание Военного технополиса "Эра" в Анапе, реконструкция аэродрома Бельбек, строительство в Нахимовском ВМУ в Санкт-Петербурге и основного пункта базирования Каспийской флотилии.

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