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Рубрика: В мире

Великобританию заинтересовало происхождение доходов бизнесменов из России

В рамках кампании по борьбе с доходами, полученными незаконным путем, Национальное криминальное агентство Великобритании проверит около 130 человек, в числе которых оказались и российские бизнесмены.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Глава отдела агентства, занимающегося расследованием экономических правонарушений и преступлений в киберпространстве, Дональд Тун заявил, что следователи изучают возможность выдачи "ордеров на богатство неустановленного происхождения". По его словам, их усилия "сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконно приобретенным богатством" и не зависят от гражданства тех или иных лиц, отмечает издание The Sunday Times.

По данным газеты, ордер позволяет потребовать от подозреваемых объяснить происхождение своих доходов, в том числе имущества стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не способен доказать легальность активов, власти могут арестовать эту собственность.

Издание ссылается на источник, связанный с расследованием, который утверждает, что расследование в отношении "россиян или тех, кто связан с Россией" активизировалось после так называемого "дела Скрипалей".

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