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Стала известна дата выхода нового сезона "Лучше звоните Солу"

Новость 03.06.2018, 16:25 | Текст: Генри Достоевский

Уже первый сезон спин-оффа "Во все тяжкие" про становление будущего проныры и выдающегося люмпен-адвоката Джеймса Моргана "Джимми" МакГилла, он же Сол Гудман, успешно доказал, что предыстория появления амбициозной империи синего наркотика, оформленная в духе черной процессуальной комедии, была крайне удачной идеей.

Следующий, четвертый сезон "Лучше звоните Солу" появится совсем скоро - 6 августа.

Напомним, что огнеопасный финал третьего сезона не только (спойлер!) осиротил Сола, но и превратил в прах одну из самых сложных и конфликтных линий рассказываемой истории.

Впрочем, это лишь подливает масло в огонь ожидания, ведь у создателей сериала Питера Гулда (именно он и придумал эксцентричного персонажа Боба Оденкерка) и Винса Гиллигана никогда не было проблем с напряженными поворотами сюжета.

Однако вместе с тем поклонники сериала "Во все тяжкие", учитывая появление знаменитого Гуса Фринга, уверены, что не за горами тот день, когда давние слухи о возможном появлении в сериале Аарона Пола или Брайана Крэнстона станут явью.

Впрочем, просочившиеся кадры намекают на других, также немаловажных героев оригинальной истории.

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