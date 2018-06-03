Стала известна дата выхода нового сезона "Лучше звоните Солу"

Уже первый сезон спин-оффа "Во все тяжкие" про становление будущего проныры и выдающегося люмпен-адвоката Джеймса Моргана "Джимми" МакГилла, он же Сол Гудман, успешно доказал, что предыстория появления амбициозной империи синего наркотика, оформленная в духе черной процессуальной комедии, была крайне удачной идеей.
Следующий, четвертый сезон "Лучше звоните Солу" появится совсем скоро - 6 августа.
It’s Time.— Patrick Fabian (@PatrickFabian) May 31, 2018
8/6/18.#BetterCallSaul
S4 pic.twitter.com/tQ2YhZCqTR
Напомним, что огнеопасный финал третьего сезона не только (спойлер!) осиротил Сола, но и превратил в прах одну из самых сложных и конфликтных линий рассказываемой истории.
Впрочем, это лишь подливает масло в огонь ожидания, ведь у создателей сериала Питера Гулда (именно он и придумал эксцентричного персонажа Боба Оденкерка) и Винса Гиллигана никогда не было проблем с напряженными поворотами сюжета.
First Look #BetterCallSaul @BetterCallSaul Season 4 pic.twitter.com/kC4lnzjvgS— Michael Mando (@MandoMichael) May 31, 2018
Однако вместе с тем поклонники сериала "Во все тяжкие", учитывая появление знаменитого Гуса Фринга, уверены, что не за горами тот день, когда давние слухи о возможном появлении в сериале Аарона Пола или Брайана Крэнстона станут явью.
Впрочем, просочившиеся кадры намекают на других, также немаловажных героев оригинальной истории.
#BetterCallSaul Season 4 returns August 6th at 9/8c on @AMC_TV Congratulations to the winners of the #ScavengerHunt and everyone that helped and participated in it. Stay tuned for more exciting news and announcements on the way @BetterCallSaul 💥⚰️ #SalamancaTwins 😎 pic.twitter.com/TyNPSOTh1s— Daniel Moncada (@DanielMoncada80) June 1, 2018