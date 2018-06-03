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Рубрика: Спорт

Квартет у пьедестала

Стало известно расписание "Финала четырех" Единой лиги
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7582 (119)
Последним участником "Финала четырех" Единой лиги ВТБ стал казанский УНИКС.
В "Финале четырех" соперником УНИКСа (на фото) станут "Химки" во главе с великолепным Алексеем Шведом. Фото: РИА Новости В "Финале четырех" соперником УНИКСа (на фото) станут "Химки" во главе с великолепным Алексеем Шведом. Фото: РИА Новости
В "Финале четырех" соперником УНИКСа (на фото) станут "Химки" во главе с великолепным Алексеем Шведом. Фото: РИА Новости

В четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф против "Нижнего Новгорода" казанцы добились победы 101:86 и выиграли серию со счетом 3:1.

Ранее место в квартете сильнейших клубов обеспечили себе "Химки", ЦСКА и питерский "Зенит".

Как сообщили в пресс-службе Единой лиги, после консультации с основным бродкастером Матч ТВ, директорат Единой лиги принял следующее решение по расписанию "Финала четырех":

8 июня в 18.00 по московскому времени сыграют ЦСКА - "Зенит", а в 21.00 на площадку выйдут УНИКС и "Химки".

10 июня в 16.00 пройдет матч за третье место, а финал запланирован на 19.00.

Напомним, что "Финал четырех" пройдет в Москве на "Арене Легенд".

Как отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, это яркое событие наверняка запомнится болельщикам:

- "Финал четырех" - знаковое событие для нашей лиги. На кону - титул чемпиона Лиги, чемпиона России и путевка в Евролигу. В "Финале четырех" будут бороться лучшие команды не только Единой Лиги, но и Европы, так как наши клубы занимают лидирующие позиции и в еврокубках, где играют на решающих стадиях.

Важно отметить, что "Финал четырех" - это не только спортивное событие, наша цель сделать привлекательный маркетинговый продукт, задействовать спонсоров, получить прибыль с продажи билетов, привлечь болельщиков.

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По нашей оценке, переоборудованная под проведение баскетбольного матча "Арена Легенд" вместит 12 500 посадочных мест.

Насколько новый формат будет эффективен со спортивной и экономических точек зрения мы сможем сказать лишь по итогам. Но могу точно сказать, что "Финал четырех" привнесет дополнительную интригу, которая увеличит интерес болельщиков к нашему чемпионату и привлечет дополнительную ТВ-аудиторию.

Тем временем саратовский "Автодор", который по итогам сезона Единой лиги занял шестое место, расстался с главным тренером команды Евгением Пашутиным. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Мы очень удовлетворены результатом, показанным под руководством Пашутина в регулярном чемпионате. Рассчитывали, что продление контракта с главным тренером в преддверии старта плей-офф придаст психологический импульс команде и поможет добиться успеха. К сожалению, ожидаемый эффект не сработал. С Евгением у нас наметились концептуальные расхождения во взглядах на развитие клуба. Убежден, будущее "Автодора" - за молодежью, которая у нас самая талантливая в стране! Не давать нашим молодым ребятам много игрового времени - преступление. На словах Пашутин соглашается с вектором развития, декларируя быстрый баскетбол и активное привлечение молодых игроков в состав. Однако на деле мы из раза в раз видим обратную картину. Перед подписанием нового соглашения детально обсудили с тренером все эти моменты, но игры плей-офф показали, что ничего не изменилось. Со своим бюджетом мы не можем позволить себе сажать молодых ребят за спины иностранцев, важна ротация... В этой связи нами было принято обоюдное решение о прекращении сотрудничества. Благодарим Евгения за большой вклад в победы команды и расстаемся с ним с чувством глубокого взаимного уважения, - цитируют слова президента "Автодора" Владимира Родионова информационные агентства.

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