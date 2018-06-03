Украинский Су-25 пролетел в 10 метрах над пляжем в Запорожье

Штурмовик ВВС Украины Су-25 пролетел на предельно малой высоте над пляжем в районе поселка Кирилловка (Запорожская область). В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого самолет летит вдоль береговой линии в десятке метров над водой.

На пляже в этот момент было относительно безлюдно, там отдыхали несколько человек.

По данным украинского электронного ресурса "Обозреватель", в эти дни в акватории Азовского моря проходили учения пограничных Мариупольского отряда морской охраны в составе Объединенных сил Украины. Силовики отрабатывали задержания судов-нарушителей, стрельбы из крупнокалиберного катерного оружия, гранатометание. В небо поднималась авиация, отрабатывавшая поддержку с воздуха.