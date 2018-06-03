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Рубрика: В мире

В ДТП в Киргизии погибла обладательница титула "Миссис мира"

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Фото: missisworld.ru Фото: missisworld.ru
Фото: missisworld.ru

В Киргизии в дорожно-транспортом происшествии погибла обладательница титула "Миссис мира" Сания Шакирова.

По данным МВД Киргизии, ДТП, приведшее к гибели одной из красивейших женщин мира, произошло вчера поздним вечером в Иссык-Кульской области. Водитель такси, в котором ехала Сания Шакирова, не справился с управлением, съехал с трассы и совершил наезд на препятствие. Сам он с травмами доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Королева красоты погибла на месте.

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30-летняя киргизстанка Сания Шакирова завоевала титул первой красавицы мира во вьетнамском городе Нячанг Камрань, где под патронажем известного модельера Пьера Кардена с 28 марта по 4 апреля 2018 года в рамках Фестиваля красоты, моды и таланта "UNIVERSE BEAUTY 2018" проходил международный конкурс красоты Миссис Мира Вьетнам 2018 (Mrs. World Vietnam 2018). На одной площадке собрались победительницы конкурсов и фестивалей более чем из 20 стран мира. Сания Шакирова представляла Киргизию и получила гран-при.

Сания Шакирова была в разводе и воспитывала троих детей. Много лет прожила в Москве, где проработала в индустрии красоты. По данным missisworld.ru, ее услугами пользовались телеведущие Ольга Бузова, Ксения Бородина, Маша Малиновская, актриса Ольга Дроздова и певец Авраам Руссо. Из Москвы в Бишкек Сания Шакирова вернулась полтора года назад, открыв в столице Киргизии несколько салонов красоты.

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